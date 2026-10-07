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信義開發跨入公辦都更案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

信義集團旗下信義開發首件公辦都更案「中山逸居」昨（6）日簽約；信義開發總經理李少康表示，未來信義開發將朝捷運聯開案、公辦都更、合建都更等三方向取得案源。目前在手可推新案有四筆、總銷上看60億元。

繼樹林三筆新案後，信義集團旗下信義開發昨以最優申請人取得的首件公辦都更案「中山逸居」完成與北市住宅及都市更新中心簽約；李少康指出，「中山逸居」位於北市南京復興核心生活圈，基地面積約321.56坪，更新後預計興建地上16樓、地下四樓之住宅大樓，並擁有黃金級綠建築、智慧建築。

李少康表示，為了讓開發案形塑更優質的都市環境，該案目前也積極整合周邊鄰地約245.33坪，目前願意參與共同都更的住戶超過八成，目標整合完成後，全區街廓達566.89坪，屆時全案更新後總銷約達20億元左右，預計該案2028年啟動銷售。

目前信義開發籌備中新建案，主要有三筆捷運聯開案，分別為土城樹林線的LG17、16a、16b，三案預計在2027年底、2028年初對外銷售；加計「中山逸居」公辦都更案，總計四筆新案總銷上看60億元；目前信義開發在南港成福路、大同區孔廟附近，均有自辦都更進行中。

李少康指出，未來信義開發新推案案源，將朝捷運聯開案、公辦都更、合建都更等三方向耕耘，降低自有資金。

展望未來房市走勢，李少康表示，九月央行鬆綁第二戶房貸成數至七成後，預售市場反應明顯，房市管制鬆綁後，信義代銷業績衝高，加上台股將上5萬點，認為明年房市將是「價盤量增」格局。

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