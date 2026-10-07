台塑汽車未來目標...瞄準電動車

電動重卡車，將逐步導入。台塑汽車表示，未來目標進一步導入更多電動車產品，將由台塑貨運車隊於2027年率先導入電動車，並適應台灣的高溫與路況環境；預估於2028至2029年，正式導入多款電動車產品。

鄭有智表示，新能源重車將由集團貨運車隊率先試行，規劃於2027年引進部分電動重卡，交由集團車隊進行試營運，適應台灣的道路運輸環境，再進一步評估引進，並目標於2028年至2029年將電動車款引入台灣。

在電動重車正式推向市場之前，台塑汽車仍把柴油車的效率改善列為近期重點，鄭有智說，新能源車在貨運領域的應用還需要一段時間，目前仍著重內燃機、傳統車輛的省油改善，以推進節能減碳。

台塑汽車也同步強化售後服務體系，目前全台已有34處直營及特約服務據點，並規劃再增加兩家直營服務中心；未來隨不同噸位及動力車款陸續導入，也將持續強化零組件供應、技師培訓及維修保養能力，建立完整的重車服務網絡。

台塑（1301）集團近年積極布局新能源領域，並已推出電動商用車電池系統相關產品，外界關注未來是否有機會供應DAF電動商用車。鄭有智表示，目前DAF相關技術與車輛規格仍由母公司派卡（Paccar）集團主導，若台塑電池產品未來要導入DAF車款，仍須經過原廠認證。

至於電動重卡何時能在台灣上路，鄭有智認為，仍須視充電等基礎設施建設進度而定，以目前發展情況來看，電動卡車真正進入貨運市場可能仍需三至五年。