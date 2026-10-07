航空雙雄強化維修戰力！華航體系支撐機隊 長榮航擴充MRO版圖

缺機潮未解，航空雙雄強化後勤戰力。華航（2610）持續強化自有修護體系，力拚提高機隊妥善率；長榮航空則透過長榮航太擴充MRO（維修、修理及翻修）版圖。業內指出，當新機交付受限，航空後勤維修量能就成營運成長關鍵。

華航昨（6）日與國際知名頻道Discovery共同推出紀錄片《工程先鋒：飛航守護者》，揭開飛機維修幕後作業，內容涵蓋機棚、發動機工廠及訓練中心，包括一架機齡約21年的波音747貨機進行數周C Check高階檢修，以及航班間分秒必爭的航線維修。

華航董事長高星潢表示，在全球新機供給吃緊下，維修體系的重要性更加凸顯。新機交付速度受到供應鏈及飛機製造商產能限制，航空公司除了等待新機到位，更必須設法提高現有機隊妥善率、縮短停場時間，才能維持航班供給與航網調度彈性。

全球航空公司近年積極擴充機隊，但波音、空中巴士新機交付進度受限，部分發動機檢修周期又拉長，使可投入營運的飛機成為稀缺資源。對航空公司而言，一架飛機停在機棚，就少一架飛機可以載客或載貨，維修效率已直接牽動班次、航線與營收表現。

也因此，航空業的競爭不再只是比誰訂的新機多，維修後勤正成為另一個戰場。華航以自有修護體系支撐機隊運轉，除了維持旗下客、貨機妥善率，也藉由累積大型飛機與發動機維修經驗，降低缺機潮對營運的衝擊。

長榮航空則由長榮航太負責台灣地區機隊維護，並把維修能力進一步轉化為對外生意。長榮航太近年持續擴充國際MRO業務，目前已取得16國維修證照，全球主要客戶約50家，全年維修量約306架次，客戶涵蓋國際大型航空公司及飛機、發動機製造商。

其中，長榮航太在大型機體維修市場已具規模，2025年波音747大型機體維修量約占全球相關MRO市場37%。隨全球航空機隊持續增加，公司預估，全球客貨機隊未來十年將由約2.84萬架增至3.64萬架，增幅約28%，維修需求也將同步擴大。

為搶先卡位新世代機隊商機，長榮航太持續在既有四座飛機棚廠增加設備投資，並陸續取得737 MAX、A350、B787及B747-8F等機型維修資格，提前布局航空公司換機後的新一波維修需求。

缺機潮短期難解，航空公司的運能競爭，正逐步轉化為後勤效率之爭。華航拚的是讓自家機隊維持高妥善率，長榮航太則進一步把維修能量做成國際生意；航空雙雄從天空一路打到機棚，後勤戰力正成為下一輪航空商戰的重要籌碼。