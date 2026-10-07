台塑汽車在台組裝DAF重車 目標每年銷售量達450至550輛

台塑汽車昨（6）日發表新車「新世代DAF重車」，並於臺中國際會展中心舉行發表會。台塑汽車指出，新車款是DAF在歐洲境外組裝首例，使台灣成為第一個在歐洲以外進行DAF XF車款組裝的國家。

市場目標方面，台塑汽車更表示，未來期望進一步在台灣（貨運）重型車市中，拿下超過雙位數市占率。

台塑汽車DAF重車布局重點

台塑汽車代理荷蘭DAF重車，20年累積在台銷售數量已達15,000輛。台塑汽車指出，面對物流運輸需求持續成長，以及駕駛人力短缺、高油價與行車安全要求日益提升等挑戰，此次不僅將世界頂級旗艦引進國門，更在台灣實現在地組裝。

台塑汽車副總鄭有智表示，目前重車年銷售量平均約3,000輛，此次引進DAF新車，目標每年銷售量要達到450-550輛，並爭取雙位數市占率。

在產品布局部分，鄭有智指出，明年起將陸續引進21噸、24噸、26噸、35噸及18.5噸等車款，未來亦有12噸規畫；新能源車則將由台塑貨運車隊打頭陣，適應台灣的路況與高溫環境，於2027年先引進部分車輛，並預估在2028至2029年正式全面將電動車、曳引車、大貨車引入台灣。

台塑汽車表示，新世代DAF領先業界遵循歐盟最新車輛尺寸法規設計，車廂往前延伸16公分，搭配計算流體力學（CFD）優化的大弧度彎角、弧形擋風玻璃及車底氣流導引，使風阻係數大幅降低達19%。全車內外全面導入高節能LED燈組與雙層隔音玻璃，將座艙行駛噪音壓低至62.5分貝的極致寧靜水準。

台塑汽車指出，在運輸成本持續攀升的市場環境下，降低油耗已成為車隊經營的重要課題。為協助運輸頭家降低營運成本，新世代DAF搭載新世代PACCAR MX 高效引擎，結合智慧型廢氣後處理技術與先進散熱管理系統，並標配第二代TraXon智慧自手排變速箱、新世代低耗損後軸及全車輕量化工程。在多重動力與節能技術加持下，整體燃油效率較前代更精進10%，顯著壓低車隊油資支出，實質提升業者長途運行的獲利空間。

此次新世代DAF車款上市深具意義，台灣躍為歐洲地區以外、全球第一個進行新世代DAF XF車款組裝的國家，彰顯台塑汽車長期在地深耕的承諾。