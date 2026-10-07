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雲品連十年入選永續公民獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
雲品國際連續十年入選榜單，並二度蟬聯《天下永續公民獎》小巨人組冠軍。雲品國際／提供
雲品國際連續十年入選榜單，並二度蟬聯《天下永續公民獎》小巨人組冠軍。雲品國際／提供

天下雜誌》2026年「天下永續公民獎」日前揭曉，旗下擁有君品酒店、雲品溫泉酒店、君品Collection與雲品Collection的雲品國際（2748）連續第十年入選榜單，並成功二度蟬聯「小巨人組」第一名成績。

雲品國際經營團隊出席領獎時表示，推動永續最高興的不是報告書上的亮眼數字，而是看見全體同仁真心認同永續價值，並自發性地在日常生活中做出改變，讓永續真正內化為團隊的文化基因；同仁從「被要求」走向「主動改變」，將永續價值落實在工作與生活細節中，讓永續真正成為團隊的DNA。

經營團隊特別分享數個內部實例，提到飯店推廣生物多樣性觀念後，同仁主動將架設在樹上的感應式路燈遷移，以降低對樹木生態的影響。並強調，看見同仁因為相信理念進而改變行為，是公司對雲品團隊最感到驕傲的地方。

雲品長期將「永續即文化」作為核心哲學。在環境保護方面，推出業界首創「負碳排住房」邀請旅客購買碳權復育山林，並導入ISO 14064-1盤查標準精準減碳。在社會參與上，深耕台東「紅葉谷綠能溫泉園區」打造在地就業與農產外銷模式，並於日月潭定期舉辦淨潭與SUP水上清潔行動，攜手各界守護土地。

在文化保存部分，雲品採「以住代護」創新模式，翻修台東市北町日式宿舍成立「寶桑町屋」旅宿品牌。從傳統木質結構到榻榻米細節皆完整保留，讓旅客得以親身住進歷史，展現對文化資產的高度敬意。

雲品國際表示，公司治理與人才培育亦是雲品的永續重心。目前董事會女性席次達50%，並將ESG績效納入管理層關鍵考核。

為妥善照顧人才，雲品更領先觀光旅館業率先實施「周休三日不減薪」制度，搭配「超五星計畫」協助員工精進職涯，近年更二次入選哈佛商學院專案合作企業以導入國際視野。未來，雲品將持續以創新思維深化永續作為，為環境與社會留下長遠的美好。

雲品 永續 天下雜誌

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