台北紡織展政商陣容低調 星光變淡

台北紡織展（TITAS）今年迎來30周年，原是台灣紡織業重要里程碑，但開幕典禮政商陣容卻顯得格外低調。相較近年副總統多次親自出席、為台灣MIT紡織品站台，今年中央政府最高出席代表僅為經濟部主任秘書，產業大老也未見過往熟悉身影，與科技業與半導體大型展會政商雲集形成對比。

台灣紡織業過去一直是政府向國際展現MIT實力的重要產業。2024、2025年連續由副總統蕭美琴站台。蕭美琴去年更公開肯定，MIT不僅象徵高品質，更是創新的代名詞，凸顯台灣機能紡織在全球市場的重要地位。

過去台北紡織展另一大看點，是遠東集團董事長徐旭東與台塑集團總裁王文淵等產業大老齊聚。兩人過去在開幕典禮台上不時互相鬥嘴，也會分享對景氣與紡織產業前景的觀察，往往成為展會焦點。不過，近年這樣的場景已不再。

從政府官員到企業領袖，今年30周年開幕典禮的星光，相較過往明顯黯淡。