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紡織展大戲 前景展望兩樣情

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導
第30屆台北紡織展共有12國、410家參展商共襄盛舉。聚焦永續環保、機能應用與智慧製造三大主題。記者林澔一／攝影
第30屆台北紡織展共有12國、410家參展商共襄盛舉。聚焦永續環保、機能應用與智慧製造三大主題。記者林澔一／攝影

第30屆台北紡織展（TITAS）昨（6）日登場，紡拓會董事長暨力麗（1444）集團董事長郭紹儀表示，全球紡織產業正面臨淨零、數位科技、AI應用等重大變化，牽動品牌採購，與供應鏈合作模式，對台灣而言是挑戰，也是新機會。

今年TITAS共有410家業者參展、展出規模超過1,000個展位，並邀請76個國際品牌來台採購洽談。郭紹儀表示，面對淨零減碳、循環經濟及AI改變供應鏈合作模式，台灣業者也持續朝低碳、智慧及高值化轉型。

台化董事長洪福源昨日出席TITAS表示，今年石化業傳統「金九銀十」旺季表現雖然「不那麼旺」，不過市場需求仍有增加，加上下游庫存水位偏低，整體市場仍具有一定吸收能力。

儒鴻董事長王樹文表示，Nike整體業務雖然收縮，儒鴻相關訂單也有衰退，但降幅不大，目前甚至仍有空運及急單需求；Lululemon訂單今年則小幅下滑。不過，儒鴻新客戶快速成長，成長率均達高雙位數，部分單一客戶甚至達三位數，已補上兩大客戶受到的影響。

福懋總經理李敏章則指出，大型運動品牌展望相對保守，品牌鞋類銷售若轉弱，也會連帶影響服飾需求。當終端需求減弱，供應鏈產能利用率下降，部分業者便以價格爭取訂單，加上品牌本身面臨獲利壓力，也進一步要求供應商降低成本，價格競爭因而更加明顯。

展望2027年，他預期市場與今年不會有太大落差，「不會再變壞、不會再變差，但是要好也不太容易」。

遠東新觀察品牌採購則釋出較正向訊號。遠東新長纖事業部副總黃全億表示，目前成衣端已看到2027年春夏訂單，原料端更開始討論2027年秋冬需求，整體訂單能見度約半年至一年，品牌客戶目前給出的訊號是後續採購「數量會增加」。

洪福源 供應鏈 淨零

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