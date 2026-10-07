智慧經營／林于鈞 鞏固本業 跨足新商機

身為企業第二代，溢泰實業剛接棒董事長職位的林于鈞從工廠學徒做起，並被調派中國大陸歷練，從中累積組織與管理的實務經驗。他認為，企業領導人必須隨時做好迎接挑戰的準備，並具備高度的彈性與應變能力，以能在市場動盪中找到立足之地。

接任董事長後，林于鈞優先強化核心本業競爭力及獲利體質，在全球淨水需求持續發展的基礎上，掌握商用淨水、半導體用水與工業廢水處理等新商機，並推進活性碳再生等循環應用，兼顧本業穩健成長與新事業成長動能。

學徒做起 積極迎接挑戰

林于鈞自述他從基層開始，逐步累積經驗的歷程。就讀高中時，他會在暑假進工廠，操作堆高機、搬運貨物、盤點倉儲、裝櫃作業；研究所畢業便進入公司工作，從基層出發，逐步深入了解公司與工廠的實際運作，他接下的第一件工作便是繪製公司的流程圖。

他說，由於當時公司尚未建立完整流程，他著手整理，雖然僅是初步彙整，卻讓他對公司整體運作有了初步認識，也開始接觸到商業營運的基本概念。

隨後，林于鈞積極投入生產現場，了解工廠運作的各項細節，並接續處理議價與採購，學習與廠商溝通和工廠事務。他被調往中國大陸，負責採購與工廠管理。

林于鈞也願意持續挑戰自己，走出舒適圈，從基層點滴累積組織與管理的實務經驗，成為日後在集團發展中不可或缺的重要基礎。

這幾年來，他的角色轉變為集團的執行長，同樣面臨不小的衝擊。過去只須專注於單一業務，升任後則要應對多家公司繁雜的管理和報告需求，林于鈞著手推動集團組織功能的建立。

組織變革 落實集團管理

以往作為家族企業，前任董事長林慶雄均直接與各公司或指揮室同事溝通處理事務；而林于鈞則希望建立一個專責團隊，系統性面對問題、制定方針，取代傳統單線作業，邁向更制度化、集團化的管理模式。

這項轉型獲得上下員工的支持，共同推動變革，換來溢泰持續創造價值，在市場動盪中找到立足之地。

近兩年集團積極走向資本市場，同時也面對全球產業環境及業務轉型的挑戰，不同發展階段，投資者對於集團的經營策略、資源配置，以及資本市場溝通亦有新的要求與期望。

林于鈞於今年9月正式接下董事長職位，強化集團治理結構，希望透過統一權責分工，讓營運策略與資本市場策略形成一致方向，提升決策效率與執行力，進一步凝聚市場對公司長期發展的信心。

據了解，溢泰集團自1981年創立，透過海外布局與併購，建立今日集團規模；林于鈞於2008年起，長期投入生產營運、海外事業整合及市場轉型。

林于鈞強調，未來除了積極強化營運表現，也將增加與投資人及資本市場的溝通，提升公司能見度與市場信心，讓公司的成長潛力與長期價值，能在資本市場獲得更充分且合理的反映。