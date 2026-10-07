法律頻道／資產傳承 須兼顧流動性

「黃律師，我名下有幾間房子，還有公司的股份，加起來超過1億元。孩子以後應該不用擔心吧？」在寫遺囑和傳承諮詢裡，我常聽到類似問題。我通常不先問房子值多少，而是請他想一想：「如果你明天突然不能處理事情，家人不能動你的帳戶時，一個月內能動用多少現金？ 貸款、生活費與公司支出，又有誰知道怎麼付？」很多人會發現，帳面財產或許算起來很高，但可以立即調度、支應生活的現金其實很有限。

假設一位企業主擁有自住房、數間出租房及未上市公司股權，合計價值超過1億元，但多數房產仍有貸款，個人存款只有幾百萬元。平常由他收租、調度資金，整套運作得很順。但是，房子的估價不能直接支付眼前帳單，未上市股權也沒有隨時可以成交的市場。假若本人突然失能或死亡，家人承接到的並非單純的1億元財產，而是一組必須繼續繳款和管理的資產。

這裡必然會出現的問題是「時間差」，以本人突然中風、跌倒導致昏迷失能來說，家人除非辦理監護宣告，否則無法動用本人的資產。另外若本人過世，依現行規定，遺產稅未繳清前，原則上不得處分遺產、交付遺贈或辦理移轉登記；也就是說無論本人失能或死亡，實務上申請程序都可能超過6~12個月，這段時間內是無法動用本人的帳戶或個人財產，但卻仍然要面對遺產稅、生活費、醫療費、房貸、員工薪資等等的支付。

這些負擔常是造成本人名下明明有資產，但家人卻要對外進行高利貸的奇異現象。

所以在傳承規劃裡，我更在意的是兩件事：一是流動性，出事後的頭一年，家人手上有多少錢可以用；二是可接手性，這些資產與負債，有沒有人知道在哪裡、怎麼管、找誰處理。帳面身價再高，如果這兩件事沒有安排，留給家人的可能只是一場混亂。

實務上，有幾個工具可以補上這個時間差。第一是預留現金。例如預留現金在家人或配偶名下。或是另外獨立以保險規劃，指定受益人，理賠金不須等遺產稅繳清就能領取，可以作為醫療、繳稅、還貸款與家庭生活的預備金。第二是意定監護。

本人在意識清楚時，事先可以公證方式約定由誰擔任監護人，萬一失能，家人就不必從頭聲請、等待法院選定人選，照顧與財產管理的安排也較能照本人意思進行。

第三是信託。將部分資產交付信託，事先與受託人約定醫療、安養或子女生活費用如何支付，即使本人無法親自處理，資金仍能依照原本的規劃持續運作。

對企業主來說，還有一個常被忽略的部分：公司絕對不能跟著停擺。未上市公司的經營權、銀行往來與印鑑、董事會的授權、股東之間的協議，若全部集中在一個人手上，一旦出事，公司可能連薪資都發不出來，股權價值可能直接歸零。

因此，事先安排代理人與授權範圍、檢視章程與股東協議、明確交代接班順序，跟寫遺囑一樣重要。

最後，我通常會請當事人做一份「家庭財務地圖」：列出所有帳戶、保單、不動產、貸款、每月固定支出與公司重要聯絡人，並告訴一位可信任的家人放在哪裡。這件事不需要花大錢，卻往往與遺囑並列最有用的傳承安排。

回到一開始的問題：「孩子以後應該不用擔心吧？」答案不在於留下多少財產，而在於當意外發生時，家人能不能在最慌亂的那幾個月裡接得住。真正好的傳承，是讓所愛的人不必在悲傷之中，還要四處借錢、到處找文件。帳面上的1億元，要經過妥善安排，才會真正成為家人的保障。