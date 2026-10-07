古書今贏／企業合作 互補互信優先

企業合作，地位平等無謂大小。大企業選擇協力者，建立多元供應鏈，著重專業性、配合度、彈性高、反應快，具備少量多樣、客製化優勢，省去開發、製程、管理成本，加速營運腳步。

小企業和大企業合作，除了訂單穩定，降低不確定性，還可累積實績擴充營業規模，最能帶動組織管理和流程改善。唯獨受限先天不對等條件，例如超標的驗收標準、短交期或較長付款期，營收看似增加，實質利潤卻遭到壓縮。

若想合作又不願被拿來試水溫做白工，進行合作前，務必由內部具備專業知識技術的人員共同參與，根據開發標的所涉及的法令、料源、技術、設備、人員、資金等影響因素，完成達成力和代價檢視，釐清所有灰色地帶，並採取專案管理作管制。

為了防止計畫生變，可持續關注合作方動態，預防突發事件導致破局；例如當預期獨自執行發生變數無法實現時，或是原先預定仰賴方無法提供金援或支援時，可啟動備案繼續執行目標。

有些企業過度自卑，認為對方是大企業，願意拋出桂枝，我方應該欣然接受，未想對方若是選擇性多，又何必偏愛於我？既然我方是受委託方，想必有可愛之處和過人之處。

既然一起談合作，雙方自然平起平坐，高層管理者勿為接單信口承諾，以免騎虎難下，應該注意任何可能的變更，在簽約前預設發生時的協議方式。對自有核心技術知識，勿基於討好全盤托出，甚至要採取防拆解手段，以免核心技術遭到窺探剽竊。

同理，合作過程中，對於所接收的客任何資訊，從處理、傳送、轉傳、設計、製造、檢測、運輸等流程，也必須善盡職責妥慎防護。

面對額外但合情合理的要求，授權斟酌處理，事涉嚴峻無理則應拒絕，不必勉為其難。執行前中後，內部財務、管理、技術都要到位和提升，同時兼顧外部協力者能力，以免前方衝鋒後方無力，最後黯然收場。

無論企業規模，維持客戶多元，才能維持獨立自主，除防止對方營運失利遭到波及，遇到居心不良唯利是圖的合作方，就不會落入養、套、殺陷阱。

古時諸侯國占據山頭稱王稱霸，吸收小國，平常扮演耳目和地主，打仗時當作嚮導壯大聲勢。小國依附大國，主要看在豐沛的資源和強大的武力，遇到災荒強敵，可以獲得支援退敵。

老子《道德經》61章「大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。」真正的合作，不是誰依賴誰，而是藉由合作讓雙方更強。

大企業要有王者風範，應該謙遜包容，不可高高在上；小企業必須積極進取，做好自我要求。倘若雙方都自私自利，一個只會壓榨剝削，把對方當砲灰，另一方不求長進，只想渾水摸魚，都不會有好處。