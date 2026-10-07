宏碁50年 微笑半世紀／企業家族 從一棵樹到一片森林

1976年創辦宏碁（2353）時，我從未想過50年後會形成「企業家族」。這不是一開始畫好的藍圖，而是在一次次授權、分拆、創業與傳承中逐漸長出來。中文的「家族企業」與「企業家族」只交換兩個字，背後卻是完全不同的企業觀。

FamilyBusiness通常以血緣與家族所有權為主要傳承關係；Business Family則不是以血緣為核心，而是由共同理念、文化、人才淵源與價值觀連結。每家公司都有自己的董事會、股東與經營團隊，彼此可能合作，也可能競爭，重點不是「誰控制誰」，而是能否各自創造更大的價值。

要形成企業家族，一個重要前提是「傳賢不傳子」。我不是反對子女進企業，而是認為領導權不能因血緣自動取得。誰最有能力為企業創造未來價值，就應該由誰來領導。企業永續靠的是能力與制度，不是姓氏。

宏碁也透過群龍計畫與內部創業，讓管理者有機會變成真正承擔市場與損益的經營者。企業家能力不是上課就能學會，一定要有實際舞台。

大樹底下有時小樹長不好。新事業若永遠躲在成熟企業裡，也可能沒有自己的陽光與節奏。適時分出去，不是失去，而是讓新的生命長成。真正要種的，不是一棵最大的樹，而是一片可以不斷長出新生命的森林。

此外，經常有人問我，既然王道本來就是一套很好的智慧，為什麼還要加一個「新」字？我的答案是：因為世界變了。王道的根本精神不需要改，但我們面對的問題、參與角色、科技能力與價值創造方式，都已經不同。新王道不是取代王道，而是讓它在新時代重新產生作用。

文化像一棵樹，根要保留，枝葉要進化。如果東方智慧只能用古人的語言解釋，年輕人很難使用，國際社會也不容易理解；反過來，若為了迎合現代把根全部丟掉，也失去文化真正的價值。

新王道很重要的一個擴大，是把「沒有聲音的人」也放進價值總帳。企業決策不能只看股東、員工、客戶、供應商，也要把環境與未來世代視為利害關係人。他們今天沒有坐在會議桌旁，不代表不會承擔我們今天決策的成本。

面對AI，這更成為治理問題。演算法可以優化效率，卻不一定知道什麼值得優化；市場可以形成價格，卻不能衡量所有價值。人類需要一套更完整的總價值思維，把信任、人才、文化、社會影響、環境與未來都納入。

新王道也不是東方對抗西方。西方在科學、法治、市場與治理有重要貢獻；東方文化較重視關係、整體、長期與動態平衡。真正的方向，是東西方智慧互補，共創新文明治理方式。