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逾100小時抗爭…乖乖罷工落幕 三地集團：老廠轉型勢在必行「全力留人」

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，今天下午與三地集團達成調解，在桃園市政府及桃園市產業總工會見證下簽訂協議。圖／桃園市勞動局提供
乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，今天下午與三地集團達成調解，在桃園市政府及桃園市產業總工會見證下簽訂協議。圖／桃園市勞動局提供

乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，今天下午與三地集團達成調解，在桃園市政府及桃園市產業總工會見證下簽訂協議。三地集團表示，本次調解除白紙黑字確立多項優於法規的資遣與離職補償方案外，為展現對工會組織的尊重與最大誠意，亦保障既有工會會員享有專屬優渥條件。

在協調現場，工會當場確認協議內容並宣布即刻撤除糾察線、正式停止罷工抗爭，依法撤回相關調解申請與申訴，延宕多日的中壢廠產線即刻全面復工。並敲定四大優退與離職補償方案。隨著正式協議完成簽署，勞資雙方承諾未來將建立暢通的內部溝通管道，全力維持穩定和諧的勞動環境。

針對這場罷工風波，三地集團董事長鍾育霖指出，外界的諸多揣測與不解，對長年付出的第一線基層與母集團而言並不公平。2019年三地集團接手乖乖之際，正陷入嚴重營運危機，除了背負龐大銀行債務，甚至出現員工數月薪資延宕未發的困境。

鍾育霖表示，當時集團進駐後，第一時間籌措資金清償所有欠款、全額補齊拖欠同仁的薪資，並延攬專業團隊重新整頓產銷動線、優化高溫作業環境，才讓瀕臨停擺的工廠走出低谷。

鍾育霖表示，五十年老廠房受限於既有格局與法規，已難以滿足現代化食品製造標準，推動生產基地的轉型勢在必行。此次風波核心在於資訊傳遞的不對等，公司自始至終的最高政策都是「全力留人」，而非推向資遣。

面對轉型挑戰，鍾育霖強調，為了讓每位同仁都能跟上現代化產線的腳步，集團與公司經營團隊已著手規劃完整的在職技能培訓計畫，協助基層同仁提升專業職能、適應新型態設備。

罷工 乖乖 中壢

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