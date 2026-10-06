工業地產旺！景碩砸60億買桃園平鎮萬坪土地 專家：現在超稀缺

AI帶旺工業地產，再現大筆交易！和碩（4938）集團旗下景碩（3189）科技6日公告，以60億元（含稅）購入桃園市平鎮區延平路三段工業土地，土地面積約1萬5,122坪，未來將興建新廠。商仲專家表示，從科技業大手筆獵地來看，AI、高效能運算帶動產能擴張，也讓大型工業基地再度成為企業布局的搶手標的。

瑞普國際物業董事長劉美華表示，目前市場上要找到超過1.5萬坪、且產權完整、可整體規劃的工業基地並不容易。對科技製造業而言，廠房不只是生產空間，還必須整合生產線、倉儲及後勤設施，因此大面積、完整產權的工業土地具有高度稀缺性。

景碩此次以60億元取得1萬5,122坪土地，換算每坪土地單價約39.7萬元。以大型科技製造業的土地需求來看，此筆交易不僅反映企業擴充產能的需求，也凸顯桃園工業地產市場中，大面積、高規格產業基地的價值。

從布局軌跡來看，景碩早已提前卡位大型產業基地。2021年景碩以44.85億元買下勝華科技幼獅廠，土地面積約2萬7,280坪，成為公司重要製造基地；此次再砸60億元取得逾1.5萬坪土地，顯示科技業者面對AI產業長期需求，土地布局已從「有需求再找地」轉向提前卡位。

景碩科技董事長廖賜政曾表示，近年AI伺服器、高效能運算及先進封裝需求快速成長，載板的重要性同步提升。公司也持續因應高層數載板需求興建新廠，以支應未來產能。

劉美華表示，從企業選址角度來看，現在尋找產業用地，除了價格，更重視土地面積、產權完整性、開發彈性及供電穩定度，周邊人才與供應鏈聚落也是重要考量。尤其AI、半導體等產業對廠房規格及電力需求較高，符合條件的大型產業基地供給有限。

劉美華認為，隨著AI產業持續擴張，科技製造業擴廠、設置新產能的需求可望延續，未來具備大面積、產權完整、交通便利及電力條件的工業土地，市場稀缺性將更加明顯。