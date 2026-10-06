新光三越信義周年慶拚63.8億！ 這三類消費正在爆發

新光三越台北信義新天地周年慶將於15日登場，今年業績目標63.8億元，較去年成長3%。新光三越6日表示，今年信義新天地前九月業績維持成長，來客數年增約5%，展覽快閃、科技新品與收藏經濟、高階家電、潮流輕奢，以及大規模改裝與SKM MEN'S新業態，成為帶動業績成長的五大動能。

新光三越指出，今年消費型態正從「買商品」，逐步走向「買體驗、買興趣、買生活升級」，其中時尚穿搭、居家升級及IP體驗成為三大消費關鍵字。包括潮流選品、設計師品牌、包款飾品與輕奢消費持續受到關注，高階家電、健康飲水、空氣品質及智慧生活需求升溫，展覽、快閃、動漫、收藏及科技新品等興趣型消費也持續擴大。

為搶攻周年慶商機，信義新天地今年鎖定「新場域、新話題、新商品」三大動能。其中新場域及新品牌方面，除A9的SKM MEN'S迎接一周年，A8也進行大規模改裝，今年更有超過200櫃首度參加周年慶，日韓潮流、設計師、運動及IP等新品牌加入，並有三成以上獨家品牌及話題新櫃進駐，藉此吸引年輕、新客及家庭客群。

新話題方面，周年慶期間將以日本商品展、吉伊卡哇展、寶可夢30周年等活動集客，動漫品牌animate將於10月10日開幕，全球運動收藏品牌Fanatics則已於10月2日開幕，並搭配明星、設計師活動、萬聖遊行及鼓舞節等活動，希望將活動人潮進一步轉化為全館消費。

商品面則鎖定美妝、名品、家用、3C及運動等主要品類，包括美妝香氛明星商品、Apple科技新品、高階家電，以及跑鞋、高球、匹克球等近年升溫的社交運動商機，並擴大IP收藏、動漫周邊及精品名品布局。

今年信義新天地周年慶自10月15日至11月8日，共25天。首14日推出化妝品單筆滿2,000元送2,000點、單館累計滿5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客、iStore、SAMSUNG智慧館及DJI等指定品類單筆滿萬元送5,000點，首七日使用skm pay另有加碼回饋。