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正瀚生技攜手產學研 提升國產咖啡品質與市場競爭

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
正瀚生技舉辦「2026第五屆國際咖啡論壇」。正瀚生技／提供
正瀚生技舉辦「2026第五屆國際咖啡論壇」。正瀚生技／提供

農業生技大廠正瀚-創（6534）6日表示，為協助國產咖啡提升品質管理及市場競爭力，攜手產學界從植物生理、後製發酵到感官評鑑切入，建立從田間到市場的風味管理模式，進一步提高台灣咖啡品質穩定性及市場辨識度。

由社團法人國際咖啡研究學會（ICRI）主辦、正瀚生技協辦的「2026第五屆國際咖啡論壇」6日在南投登場，並獲農業部農糧署輔導支持。今年論壇以「感應與感官：從植物訊號、發酵轉化到大腦感知」為題，聚焦咖啡風味形成及品質管理。

正瀚生技表示，國產咖啡風味除受到產地環境影響，也與栽培管理、採收成熟度、後製處理及烘焙品評密切相關，因此本次論壇串聯植物生理、發酵科學及感官評鑑，希望從生產、加工一路延伸至市場端，建立更完整的品質管理觀念。

論壇邀請正瀚生技風味物質研究中心主任李銓、國立高雄餐旅大學副教授陳千浩，以及法國「酒鼻子／咖啡鼻子」（Le Nez）總裁兼執行長Viva Lenoir分享，透過產學研交流，協助國內咖啡產銷班、莊園農友及烘焙業者掌握品質與感官評鑑方法。

在田間管理方面，李銓從植物生理及栽培管理切入，說明如何透過正瀚內穩系統素技術，改善咖啡果實內糖分、有機酸等成分累積，藉此提升生豆品質及後續風味表現。

後製處理則聚焦發酵溫度、酸鹼值及處理時間等關鍵環節。正瀚指出，透過建立可重複操作的後製流程及完整紀錄，可降低不同批次間的品質差異，以及發酵失敗與產生瑕疵風味的風險，使咖啡產品品質更趨穩定。

除了生產及後製技術，感官品評也是咖啡品質管理的重要一環。正瀚認為，建立一致的感官語言，有助於咖啡農友、烘焙業者及通路之間溝通產品特色，也能讓消費者更容易理解不同產區咖啡的風味差異。

Viva Lenoir並於論壇分享嗅覺訓練、香氣辨識及感官校準方法，以及國際常用的風味溝通工具。透過系統化訓練，業者可進一步辨識咖啡香氣、風味特徵與常見缺陷，並將結果回饋至生產管理、後製調整及品質品評。

正瀚指出，當產地能夠更清楚說明咖啡的風味特性、品質表現及生產條件，將有助與採購商、烘焙商及消費市場建立共同的溝通基礎，業者也可依產品品質及市場定位訂定價格。

論壇並安排感官訓練實作課程，由Viva Lenoir及陳千浩帶領學員進行香氣辨識、交叉品評及風味缺陷校準，讓咖啡農友與烘焙業者進一步掌握香氣成分、發酵處理與最終感官表現之間的關聯。

正瀚生技表示，未來將持續結合風味科學研究，並與國際咖啡研究學會、產業界及學術單位合作，協助國內咖啡業者精進生產技術、品質管理及市場溝通能力，透過提高品質穩定性及凸顯產地風味特色，強化國產咖啡市場辨識度與產業競爭力。

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