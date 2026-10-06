頂鮮重返台北 插旗大巨蛋Garden City！御嵿明年海內外拚展店

御嵿國際（3522）加速從宴會事業走向多品牌餐飲布局。御嵿總經理蕭勝原6日表示，今年營運表現較過去明顯改善，第1季營業利益轉正，為2017年以來首見；隨頂鮮大巨蛋店加入，加上明年高雄亞灣三品牌、日本福岡首店陸續開出，市場預估，2027年營收有機會挑戰16億元。

蕭勝原表示，御嵿今年第1季營運表現不錯，第2季也維持一定水準，第3季則因進入傳統淡季，加上頂鮮大巨蛋店因商場開幕時程延至8月底才加入營運，多少影響今年營收表現。

隨新據點陸續加入，明年成長動能可望進一步放大。蕭勝原指出，高雄亞灣預計一次布局頂鮮台南擔仔麵、海峽會及鴨覓三個品牌，目前裝潢預計今年底至明年初陸續完成，但考量施工及相關申請時程，保守估計2027年第2季加入營運。

海外市場也將跨出第一步。御嵿預計2027年6月在日本福岡機場開出「清真中國牛肉麵食館」，將是集團旗下品牌首度在日本落地。蕭勝原表示，公司取得該品牌在日本的授權發展權，為集團餐飲事業跨出台灣市場的重要布局。

此次開幕的頂鮮大巨蛋店則成為御嵿今年下半年新增營運動能之一。新店共有144個座位，平均客單價約2,000元，全年營收規模可逾億元。

御嵿近年也積極降低過去營運高度仰賴宴會市場的季節性波動。蕭勝原指出，晶宴會館全年營運相對穩定，但宴會旺季主要集中第1季及第4季，第2、3季相對偏淡，因此集團近兩年積極發展餐廳品牌，希望以不同業態平衡淡旺季差異。

隨鴨覓、燒肉牛匠新及頂鮮大巨蛋店等品牌陸續加入，目前宴會事業營收占比已降至五成以下、仍逾四成。蕭勝原表示，未來展店將以商場店為主要方向，目前鴨覓、頂鮮等品牌均有商場邀約，但公司仍會審慎評估展店速度。

其中，鴨覓目前在台北南山廣場、美麗華設有據點，平均客單價約1,000至1,100元，營運已度過新店蜜月期，仍維持穩定成長；海峽會台北店平均客單價約4,700元，未來高雄亞灣店則將朝類私廚模式規劃，鎖定高端餐飲市場。

蕭勝原表示，隨既有新品牌持續成長，加上高雄亞灣三品牌及日本據點加入，明年營運規模可望再擴大。法人估，集團營收有機會挑戰16億元。