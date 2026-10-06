薇閣集團跨足娛樂市場全新品牌 ROAR KTV進駐大直

薇閣集團繼品牌轉型推出全新品牌 Neo Wego後，再拓展全新娛樂版圖，正式推出高階 KTV 品牌 ROAR KTV，進駐台北市大直核心區域，不同於傳統 KTV，ROAR KTV堅持全館包廂皆導入 Bose 專業娛樂音響系統，打造演唱會現場頂級規格的歌唱體驗，整合旅宿、餐飲、娛樂、展演與城市社交空間，讓ROAR KTV成為台北市夜生活的新地標。

薇閣集團董事長許明揚表示，ROAR KTV全館包廂導入Bose專業音響，讓每個人都是歌手，ROAR，代表嘶吼、綻放與毫無保留的聲音表達，品牌名稱所傳遞的，不只是「大聲唱歌」，更是一種鼓勵每個人放下拘束、盡情表達的生活態度——不用是專業歌手，每個人都可以擁有自己的舞台。所有包廂皆配置 Bose 專業娛樂揚聲器，並針對 KTV 歌唱情境進行聲音調校，重新定義歌唱體驗。

跳脫傳統KTV想像 ROAR KTV從歡唱到派對的全新場景

整體空間融入1920 年「咆哮年代」概念，結合音樂、舞台與派對元素，營造更具年輕感與娛樂氛圍的視覺體驗；同時規劃不同尺寸與機能的包廂，從好友聚會、生日派對，到公司聚餐及小型團體活動，都能找到適合的聚會場景。

曾經握著棒球的曹佑寧，這次改握麥克風為你獻唱。曹佑寧從棒球選手轉戰演藝圈，在戲劇和主持都有亮眼成績，其實私底下的他，很喜歡唱歌，常在KTV大聲嘶吼，這次ROAR KTV邀請曹佑寧和林思宇擔任品牌大使，兩人在包廂裡搶麥克風，瘋狂飆唱，展現十足娛樂與派對氣氛。

薇閣集團董事長許明揚宣布薇閣集團跨足娛樂市場，全新品牌ROAR KTV進駐大直。業者／提供