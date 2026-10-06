環境部攜手高中農業暨食品群科教師 共備國土綠蔭氣候調適教育課程

環境部與教育部技術型高中農業群暨食品群科中心於日前合辦「綠野、碳匯與木藝重生：氣候變遷教育與校園永續研習工作坊」。活動於國立興大附農登場，吸引全台逾百位農食群科教師與興大附農學生踴躍參與。透過氣候調適、綠色韌性與種樹碳匯三大主題講授與實作演練，增進教師氣候知能將氣候議題融入教學。

本次工作坊緊扣氣候調適、綠色韌性與種樹碳匯三大議題，環境部氣候變遷署參與工作坊開幕，說明高中氣候變遷教育推動之重要性及國土綠蔭氣候調適計畫推動情形，深化高中教學與國家政策連結。邀請國立中興大學循環經濟研究學院王升陽院長主講「氣候變遷與綠地倍增」、森林系曾喜育主任指導「校園碳匯的量測與計算實作」，實際帶領師生至校園量測樹高與胸高直徑以計算校園碳匯量，以及「木島 TimbormosA」張嘉哲負責人帶領「都市林廢木再生手作」，運用校內修剪樹枝製成啄木鳥木作成品。

環境部說明，本次研習不僅增進教師對氣候調適與碳匯的專業知能，更透過木工手作課程將校園枝幹賦予二次生命，將淨零永續理念融入實作教案中。未來將持續與各學群科中心合作，協助教師將氣候議題融入教學現場。同時鼓勵全國高中職教師積極運用雙部會共同打造的《與 2050 淨零世代的對話》免費線上課程作為補充教材，帶領青年學生啟動實質氣候行動。

環境部表示，為落實總統府「國家氣候變遷對策委員會」教育向下扎根指示，並呼應 COP31「2035 年前確保青年接受氣候教育」之國際倡議，環境部與教育部合作推動高中氣候課程共備。由於高中生為 2050 年國家淨零主力，政府持續支持第一線教師培力，培育面對淨零轉型所需的「綠領新世代」人才。