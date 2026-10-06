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看好米製品潛力 南僑：泰國持續擴廠增產能

聯合報／ 記者林海／泰國曼谷6日電
南僑董事長陳正文。記者林海／攝影
南僑董事長陳正文。記者林海／攝影

南僑透過泰國拓展亞洲與全球市場，客戶已將遍布美洲、歐洲、中東數十個國家，董事長陳正文表示，泰國要生產米製品，並以外銷為主，面對國際情勢不穩，以及關稅因素，將會持續開發新客戶，分散經營風險，長期仍看好米製品需求的成長潛力，將於泰國持續擴廠。

看好產地優勢、文化相近，南僑1989年就進軍泰國，並在1994年開始外銷，2019年更訂下5年50億元投資案，其中第四、五條生產線已於去年投產，接下來還會開發米果以外新產品，進一步拓展東協市場。

陳正文表示，過去除了疫情剛爆發的2020年外，泰南僑每年營收成長率都在6%以上，去年達42.5億泰銖，較2019年成長58%，推估今年目標可達45億泰銖，長期目標則是50億泰銖。

陳正文指出， 1991年的年產能僅9900噸，到2026年已經達到45840噸，成長363%，而全世界的米製品喜好與需求越來越高，也看好還會持續成長，因此在泰國會持續布建廠房與物流，接下來會打造自動化倉儲，並新增行政與研發中心。

陳正文強調，泰南僑除了自有品牌外，更幫國際大廠代工，作為經營企業，快樂的煩惱是產能不夠，因此接下來還會持續擴張，不論是土地或是資金儲備都足夠因應。

泰南僑以外銷為導向，面對中東局勢不穩，加上有關稅因素，陳正文表示，美國雖然是重要市場，但占比不是非常高，但積極面對的方式就是開發更多新客戶分散營運風險，也要增加產品價值，嬰兒米餅就是投入最多，但是獲利最好的產品。

南僑也表示，接下來還會加強自有品牌布局，持續開發符合市場需求的產品，建立自有品牌與品牌組合，並拓展不同的市場與銷售通路。

南僑將於泰國持續投資擴廠。圖左起為董事長陳正文、最高顧問陳進財、總裁李堪文。記者林海／攝影
南僑將於泰國持續投資擴廠。圖左起為董事長陳正文、最高顧問陳進財、總裁李堪文。記者林海／攝影

泰國 南僑 中東

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