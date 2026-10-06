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乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

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乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，今天下午與三地集團達成調解。聯合報系資料照
乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，今天下午與三地集團達成調解。聯合報系資料照

乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，今天下午與三地集團達成調解，在桃園市政府及桃園市產業總工會見證下簽訂協議。桃園市產業總工會表示，工會爭取到因職務調動或遷廠離職的會員，依不同情況可獲法定資遣費及4至8個月全薪補償，部分年資較長勞工另加發10萬元，勞資雙方並簽訂「禁搭便車條款」，相關方案僅限工會會員適用。

桃市產總表示，依協議內容，未來2年內，乖乖中壢廠工會會員若因職務調動而申請離職，公司除依法給付資遣費，另提供4個月全薪補償金；自即日起至2028年9月30日，若因公司遷廠，會員需調動離開中壢廠工作而申請離職，公司除給付法定資遣費，另提供8個月全薪補償金；適用勞退新制且年資達12年以上者，再加發每人10萬元補償金。

桃市產總表示，勞資雙方均肯定此次協議成果來自工會會員參與罷工，因此協議納入「禁搭便車條款」，非工會會員不得適用相關補償方案；會員持續守住罷工糾察線，讓協商代表在10月5日、6日談判時有足夠後盾，桃園多個基層工會及食品業工會聯合會期間亦派員支援。

桃市產總指出，罷工期間部分移工雖承受仲介壓力，經工會溝通後並未配合資方強行突破罷工糾察線，未來將持續關注乖乖公司移工勞動權益；此次罷工期間獲社運人士及民眾聲援，罷工募資在行動結束前已突破20萬元；乖乖是台灣具代表性的食品品牌，勞工不應在產業發展及土地轉售過程中被忽略，這次透過超過100小時罷工爭取權益，是此次抗爭的重要成果。

乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭後，今天與三地集團達成協議，罷工正式落幕。圖／桃園市產業總工會提供
乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭後，今天與三地集團達成協議，罷工正式落幕。圖／桃園市產業總工會提供

乖乖 罷工 勞工 離職 工會 桃園

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