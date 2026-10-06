程曦資訊10月7日起展開競價拍賣 預計10月下旬掛牌上櫃

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）為配合初次上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股3,869張，其中2,632張採競價拍賣，將從7日起展開競拍，競拍底價為48元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，於10月14日開標，主辦承銷商為兆豐證券。

程曦今年營運穩健成長，受惠既有常態性年約服務穩定貢獻，加上任務型專案陸續挹注，9月合併營收約1.13億元，較去年同期成長9.10%，月增6.04%；第3季合併營收約3.24億元，累計前三季合併營收達9.46億元，分別年增8.40%、月增10.27%。

程曦表示，第3季除受惠既有年約服務穩定貢獻外，亦承接國合會熊本賑災1988專線，2026世界盃足球賽期間運動部台灣運彩客服席次短期擴充等任務型專案。透過AI輔助客服知識建置與人員培訓，搭配彈性人力調度快速完成服務量能部署；隨著9月運動部「揮汗有禮」活動持續推進，可望接續挹注第4季營運動能。

程曦以自行打造之AI質檢、AI Trainer等生成式AI應用，導入AI Agent、智慧語音客服等工具，並於2026年成立創新研發部，加速AI應用落地；目前已導入內部知識整理、教育訓練及品質管理等流程，有效減少整體人力工時。

此外，公司進一步將內部已驗證的AI應用逐步模組化、產品化，轉化為可對外輸出的企業解決方案。目前以企業培訓及AI導入顧問等服務，協助累計超過350家企業推動數位轉型，逐步從既有企業流程委外（BPO）延伸至 AI賦能的企業流程再造（AI BPR，Business Process Reengineering）。

展望未來，程曦將以「擴大公部門服務覆蓋率、強化民間企業市占率、發展AI BPR顧問服務」為三大營運方向，持續深化公部門合作，並拓展民間市場，將多年累積的客服營運與流程管理經驗轉化為可複製的企業解決方案，加速 AI賦能的企業流程再造（AI BPR）及數位平台服務商業化，朝顧問年約及模組化訂閱平台發展。公司期望明年AI相關新業務營收占比達5%至8%，在既有BPO業務穩定發展基礎上，逐步建立中長期成長動能。