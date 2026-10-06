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寄居蟹案轉銜倒數！ 剩下299案錯過10月底前登記恐失優惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
寄居蟹社宅包租代管案件啟動轉銜至今，僅剩299件、約4.5%仍未取得聯繫。圖為示意圖。聯合報系資料照
寄居蟹社宅包租代管案件啟動轉銜至今，僅剩299件、約4.5%仍未取得聯繫。圖為示意圖。聯合報系資料照

兆基屋管風波延燒後，寄居蟹租屋公司8月表達無法繼續提供社會住宅包租代管服務，國家住都中心隨即啟動案件轉銜。住都中心6日表示，目前列管6,688件案件中，已有逾95%完成轉銜或正在處理中；尚未登記的房東、房客則要注意，最晚須在10月31日前登記轉銜意願，已完成登記的案件，房東也須在11月16日前確認承接業者。

住都中心表示，寄居蟹案件轉銜機制自8月10日啟動，除了透過簡訊、公函及新聞通知原本由寄居蟹服務的社宅包租代管房東、房客，也由六都租賃住宅服務公會及第五期計畫業者逐案致電聯繫。

截至10月2日，列管6,688件案件中，已有3,119件、約46.6%完成轉銜或結案，另有3,270件、約48.9%正由公會及業者協助處理，兩者合計約95.5%；目前僅剩299件、約4.5%仍持續聯繫中。

國家住都中心指出，與寄居蟹租屋公司的業務契約已於9月21日終止，接下來房東、房客要特別注意兩個時間點。

首先是10月31日，尚未登記的房東或房客，須在期限前至國家住都中心官網「寄居蟹案件轉銜專區」填寫轉銜協助登記表，11月1日起表單就會關閉，不再提供填寫。

第二個期限則是11月16日。已完成登記的案件，還須由房東出具意向書，確認由哪一家業者承接，之後再由承接業者協助簽訂新約，才算完成案件轉銜。

國家住都中心表示，只要如期完成轉銜，房東與房客原本享有的社會住宅包租代管權益都會保留。新租約簽訂後，承接業者也會協助申請寄居蟹服務期間尚未請領的相關補助。

不過，如果最後沒有完成轉銜，原本房東與房客之間的租賃關係仍然有效，雙方仍須按照原租約履行，只是房屋將失去社會住宅資格、回歸一般租賃，也無法再享有社宅包租代管相關補助及優惠。

至於部分房東、房客碰到寄居蟹無力支付租金或返還押金的情況，國家住都中心表示，近期已啟動專案結算，調查租金收繳、退租點交及押金返還等事項。經查證確有欠租，或退租、房屋點交等情況屬實後，將連同相關費用辦理代償。

住都中心也提醒，碰到欠租或押金未返還的房東、房客，應妥善保留匯款及相關聯繫紀錄，以利後續查證。對轉銜程序有疑問，也可洽房屋所在地租賃住宅服務商業同業公會，或撥打國家住都中心諮詢專線。

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