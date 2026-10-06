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台鐵邁向淨零轉型 擬定11項減碳計劃、2028年挑戰減碳3%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為響應政府2050淨零排放政策，台鐵公司積極布局永續轉型藍圖。台鐵表示，2025年全公司整體溫室氣體排放量為42.84萬公噸 CO₂e，在完成全公司盤查後，已擬定系統化減碳治理架構，訂出短期目標於2028年實現減碳3%，未來將透過導入ESCO（能源技術服務）等機制，加速邁向綠色運輸。

台鐵自2024年啟動永續推動計畫，首階段完成32個主要車站盤查，並取得自強號、莒光號及區間車等三項旅運服務碳足跡標籤。2025年更進一步擴大盤查範圍，涵蓋營運據點、維修場域、辦公處所及附屬設施等全公司共613處據點。

盤查結果顯示，台鐵碳排放呈現高度集中特性。其中，「列車運行」為最主要排放源，占整體排放量高達75.1%（約32.16萬噸）；其次為「車站營運」，占15.6%（約6.70萬噸）。熱區分析更指出，南港、台北及高雄為碳排放量前三大車站；富岡機廠、七堵機務段與新竹機務段則居廠段碳排前三名，這些數據將作為未來節能改善與資源配置的核心依據。 在早期減碳效益方面，台鐵持續推動新型節能列車、再生制動及數位轉型。

以無紙化推動為例，2019年至2025年累計發行5,536萬張行動票證，不僅節省5,536萬元印製成本，更減少341公噸 CO₂e 碳排放。同時，台鐵積極活化資產，於車站、機廠等場域建置太陽光電設施，目前已推動設置容量達40.6 MW（百萬瓦），提升能源自主能力。

面對鐵路立體化、地下化與高架化車站增加帶來的用電挑戰，台鐵規劃導入 ESCO 能源技術服務機制。藉由引進外部專業節能技術與維運資源，透過效益分享或效益保證模式，在不增加過重財務負擔的前提下強化節能成效。

針對盤查結果，台鐵已初步訂定包含列車運行、車站、軌道設施維養、機廠與列車維養、辦公處所及餐廳等「六大面向」共11項減碳計畫。未來將結合智慧鐵道雲平台（SOPHIA）進行智慧監管，深化系統化減碳治理，建構具韌性且低碳的環島鐵網。

台鐵 淨零 減碳

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