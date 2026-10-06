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共享機車納TPASS呼聲起 調查顯示88.5%支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前主張，將共享電動機車納入TPASS轉乘優惠與補助。根據調查78.1%用戶會搭配大眾運輸使用共享機車，53.4%表示因此降低購買私有機車意願；但也有83.3%用戶曾因「找不到車」打亂通勤行程，顯示共享機車需求增加下，車輛供給仍未完全跟上。

共享運具品牌WeMo今日發布「共享一小步，城市一大步」用戶調查，回收1萬2,054份有效問卷，結果顯示，88.5%用戶支持將共享機車納入TPASS轉乘優惠與補助，反映用戶對共享機車與公共運輸進一步整合的需求。

調查也顯示，共享機車已逐漸成為城市移動的一環，78.1%受訪用戶會搭配大眾運輸使用共享機車，其中77%最常搭配捷運，其次為公車、台鐵等，主要使用情境涵蓋日常通勤、旅遊、出差及臨時移動等。

WeMo表示，自2016年在台北投入共享電動機車服務，目前全台車隊約1.1萬台、用戶突破210萬人。以台北市為例，機車持有數量從2016年約96萬輛，降至2026年8月底約89萬輛，十年間減少約7.3%；同期WeMo在台北市的租借量明顯成長，城市移動型態正逐步從「擁有」轉向「共享」。

除了公共運輸接駁功能，共享機車也具有替代私有運具的效果。調查顯示，53.4%用戶表示使用共享機車後，降低購買私有機車的意願。另由台灣數位平台經濟協會委託台北市立大學前瞻運輸研究中心進行的「共享運具旅運特性分析」研究指出，每輛共享機車平均可替代5.39至7.16輛私人機車，若供給充足，替代效果可望進一步提升。

不過，共享機車需求增加，也凸顯車輛供給不足問題。調查顯示，83.3%用戶曾因「找不到車」打亂通勤行程，其中30%表示經常遇到無車可借。WeMo表示，每輛共享機車平均每年可服務50位以上用戶，但現行投放數量上限未能依區域及時段需求彈性調整，導致熱門區域尖峰時段供不應求。

WeMo指出，若共享機車服務縮減，73.9%用戶將考慮重新購買或增加使用私有運具，恐削弱城市推動綠色交通的成果。因此提出四項「首都永續交通革新主張」，包括適度放寬熱區車輛配額、增設共享機車專屬停車格，以及將共享電動機車納入TPASS轉乘優惠與補助。

其中，84.1%受訪用戶支持依尖離峰及捷運轉乘需求，適度放寬熱區車輛配額；69.2%支持由政府劃設共享機車專屬停車格，以減少共享與私有機車爭搶一般車格。

WeMo執行長劉于遜表示，十年來共享機車已從替代選項逐漸成為民眾日常移動的一部分，用戶已透過實際使用證明需求存在，下一步需要制度跟上需求，期待與各地主管機關合作，透過彈性配額、專屬車格及公共運輸整合，讓共享機車成為銜接公共運輸最後一哩路的可靠選項。

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