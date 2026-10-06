中鋼漲盤帶動 熱軋底材流通行情上看2萬元…鋼鐵股正面表態

中鋼（2002）調漲內銷盤價，成功帶動國內鋼鐵流通行情勁揚，下游熱軋鋼捲交易價從每公噸1.93萬元一路推升，有望直奔2萬元，為第4季傳統鋼鐵旺季添柴火；6日鋼鐵股積極表態，中鋼、中鴻（2014）、燁輝（2023）等收紅盤呼應，後市展望樂觀。

法人表示，今年鋼市成功實現「金九銀十」，加上年底前旺季加持，以中鋼為首的鋼鐵股有機會在第4季獲得加持，產銷獲利有機會更上層樓。

上市鋼廠主管說，中鋼提早開出11月內銷盤價，熱軋、冷軋及鍍鋅等主力產品每公噸漲900元，部分專案漲幅更達1200元，創近五個月最大漲勢，盤價公告後，下游鋼捲流通業反應熱烈，立即著手調整報價。

商情顯示，中鋼盤前熱軋鋼捲市價每公噸1.93萬元至1.95萬元，盤後立即漲至1.97萬元，由於市場普遍認定成本壓力尚未完全反映，目前交易價持續朝1.98萬元至2萬元挺進，鋼界大老認定「熱軋流通行情肯定會站上2萬元」。

冷軋表現同樣積極，市場流通價從每公噸2.05萬元站上2.1萬元，部分規格接近2.13萬元，只是冷軋市場競爭較激烈，價格調整速度仍取決於終端買盤接受程度。

上市鋼廠主管表示，這次中鋼勇於擴大漲幅，主因在於國際行情作後盾。美國鋼品供給持續偏緊，Nucor已連續八周調高熱軋價格，當地熱軋行情逼近每公噸1,380美元；歐洲受到進口配額及關稅政策影響，熱軋價格突破每公噸840美元，創近三年新高。亞洲方面，中國大陸8月粗鋼產量年減3.7%，日本鋼廠10月起調漲每公噸5,000～10,000日圓，越南河靜及和發新盤也同步走高。

原料成本同樣沒有鬆動，中鋼指出，目前鐵礦砂約在每公噸90～95美元整理，冶金煤則維持270～275美元附近，煉鋼成本仍處高檔；國內熱軋流通行情近一個月已累計上漲超過每公噸1,000元。

上市鋼廠主管指出，第4季鋼價向上的趨勢已經確認，過去交易商最擔心鋼廠漲、流通價不漲，如今隨國際鋼價全面走高、亞洲供給收縮及下游補庫存逐步啟動，市場結構比第3季健康，熱軋流通價順利站上每公噸2萬元更是多頭重要指標，後市樂觀看待。