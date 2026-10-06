辦公升級需求發酵…第3季逾七成企業搶進新商辦 南港成交創七季新高

仲量聯行6日舉辦「2026 第3季市場記者會」，發布最新台北市A級辦公市場觀察。2026年第3季台北市A級辦公市場總成交量達12,279坪，較去年同期成長8%，整體租賃需求維持穩健。其中，南港商業區受惠於上半年洽談中的大型租賃需求於第3季陸續完成簽約，帶動需求集中釋放，推升市場去化表現，成為本季成交動能的重要支撐。

根據仲量聯行統計，2026年第3季台北核心商業區A級辦公市場成交量達6,689坪，占整體市場成交量54%。其中，信義次級市場表現最為亮眼，成交量占核心商業區總量55%，主要受巨蛋國際中心持續去化帶動，單筆租賃面積達1,400坪。

其他次級市場（西區及松江南京商圈）則以35%的成交占比居次，受惠於「新光華山金融中心」及「皇翔台北廣場」等新供給陸續去化，反映企業對新穎、高品質辦公空間的需求持續升溫，優質新供給仍為企業辦公升級與搬遷的首選。

從租戶產業結構來看，財務金融保險業為第3季核心商業區需求成長最顯著的產業，成交占比由上季的6%大幅攀升至26%，增幅居各產業之冠，顯示金融業對核心地段及高品質辦公空間的需求依然穩健，並持續扮演市場重要支撐力量。

仲量聯行表示，2026年第3季台北核心商業區空置率為5.8%，較上季增加0.7個百分點，主要受新增供給完工入市影響。從各次級市場表現來看，敦北次級市場因「國泰產研中心」入市，推升市場可租賃面積，帶動區域空置率上升。

儘管空置率受到新供給影響而有所波動，台北核心商業區租金表現仍維持穩健成長。2026年第3季平均租金為每坪每月新台幣3,293元，季增0.32%、年增2.3%，整體租金維持溫和上揚趨勢。

仲量聯行觀察，各次級市場租賃需求主要來自營運穩健、具擴編計畫或推動辦公空間升級的企業。其中，其他次級市場（西區及松江南京商圈）延續上季成長動能，租金季增0.6%，達每坪每月新台幣2,763元，為各次級市場中增幅最高。

展望後市，核心商業區第4季預計新增約3.5萬坪辦公面積，但由於「元大大同大樓」將以全棟自用為主、「全球人壽總部園區」僅釋出約五千坪可租賃面積，預期對整體市場空置率影響有限。

另一方面，截至2026年第3季，台北核心商業區近半數辦公存量屋齡已超過20年，平均樓齡約16.5年。在既有辦公產品逐漸老化及企業愈加重視ESG、智慧辦公與員工體驗的趨勢下，高規格辦公空間需求可望持續成長。隨2028年後多項新辦公大樓陸續完工，預期將進一步帶動企業搬遷與辦公升級需求，為市場注入新一波租賃動能。

仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬表示，從亞太市場來看，辦公租賃需求仍維持穩健，香港金融業需求持續活絡，日本及印度則受企業擴張與辦公升級需求帶動，顯示企業對優質辦公空間的需求並未減弱。台北市場同樣呈現相似趨勢，本季新供給去化及大型租賃需求表現優於預期，其中屋齡2年內的全新商辦承租占比高達71%，多數企業仍以具現代化規格、完善設施及符合ESG需求的辦公空間作為首選。由於部分新供給目前仍處於招租及議約階段，相關需求預期將於第4季逐步反映，帶動整體租金表現。

展望未來，在年底前新增供給有限，僅剩三案釋出；以及2027年新供給27%為企業自用，且主要集中於第4季完工的情況下，尚未立即對市場造成壓力；在企業升級搬遷需求持續支撐下，台北辦公市場可望維持穩健發展。