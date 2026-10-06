Z世代也能扛大梁！信義房屋店長放手、打造業績破千萬八年級團隊

各行各業都缺工，信義房屋經理王奕昕卻靠「拆解流程、放手信任」留住Z世代新人，8人團隊連續三年業績破千萬。

台北市大安區只有資深房仲才「撐得起來」？信義房屋經理王奕昕帶領古亭店近六年，一開始也曾面臨青黃不接、業績不振，但他靠公司資源相挺、自己摸索出一套「溝通力」心法，讓每位團隊成員逐漸獨當一面，目前全店8人平均86年次，不僅留任率高，更連續三年破千萬業績。

王奕昕110年1月接任店長，他坦言，大安區優秀的房仲，普遍都是資深的業務，而面對團隊績效不振，一開始他選擇事事陪伴，包括陪著分店同仁去拜訪屋主、陪同簽約等，希望用自己的經驗實際帶領夥伴，但他發現，「即使成功，同仁的成就感也不高」。

於是他改變作法，不再事必躬親，而是把每個流程拆解到最細、整理出多套教案，例如「拜訪屋主」，王奕昕會將拜訪的流程、需要帶哪些資料、屋主最常問的問題與如何回答全部整理出來，並會花大量時間與新人模擬、討論，最後放手讓新人自己去拜訪。

令他訝異的是， Z世代新人往往在過程中獲得更高的工作成就感，即便遇到與教案不同的場景，例如某位客戶「根本不吃這套」，也願意帶回來與他討論，共同找出更合適的互動方式。

又如信義房屋鼓勵每位夥伴設定目標、一起圓夢，在王奕昕的團隊中，也不只有「設定夢想九宮格」這麼簡單。他舉例，一位夥伴目標三年內買房，他會幫助釐清心儀物件的條件是什麼、總價行情、約需多少自備款，最後拆解出每年要存多少錢、回推業績應該要達到多少，讓夢想變成具體可執行的過程。

除了店長分享實務上的從業心法，王奕昕說，信義房屋全台直營，提供完整的線上課程、認證考試，乃至於理念營隊，從不同面向著手，替新人扎實打下基礎。因此，這批平均年齡86年次的Z世代團隊，不只已連續三年成為業績破千萬的分店，更讓王奕昕驕傲的是，目前分店八個夥伴，有七位都是他從新人面試進來，不只留任率高，其中三人甚至還是透過他過去帶領過的夥伴「內部推薦」入職，顯示良好、有效率的帶店心法，仍能突破各行各業都在缺工、甚至難以招募到社會新鮮人的窘境。

信義房屋指出，過去應徵者找工作，關心薪資、福利與職稱，而Z世代新人還在意工作是否能讓自己持續成長、跟得上時代變化？可說是從「找工作」到「選職涯」；因此，信義房屋也持續精進培訓內容，今年更推出「信義雙7明日之星計畫」，兼顧優渥薪資及職涯發展。

信義房屋2025年永續報告書數據顯示，2025年每位信義房屋員工平均受訓時數55.54小時，已連續三年正成長，不管是新人專業養成，或主管領導力培育，都有線上學習、實務演練甚至入店輔導，無論在哪一個職涯階段，都能持續成長。信義房屋更強調，透過完整教育訓練、主管培育與服務品質管理，今年集團有20人獲得金仲獎，是業界第一，其中三人更獲頒「評審團大獎」，展現人才培育不只反映在業績，也落實於專業服務品質。

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