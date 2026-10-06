成大團隊開發多光譜血氧成像傷口分析系統 獲國研金獎特優

成功大學電機工程學系特聘教授林志隆團隊運用國儀中心服務平台，開發台灣第一個以可見光與多光譜成像的慢性傷口癒合預測系統，再以深度學習演算法評估傷口癒合狀態，輔助醫師診斷，大幅提升傷口評估客觀性與準確度。

國家實驗研究院今天頒發「國研金獎」，表彰產官學研使用國研院的研發服務平台做出頂尖科研成果，成功大學電機工程學系特聘教授林志隆的研究團隊獲得特優獎，抱走獎金新台幣30萬元。

林志隆團隊研究成果為「基於多光譜光源血氧影像偵測之遠端醫療傷口癒合階段辨識系統」，所使用的研發服務平台是國家儀器科技研究中心「智慧傳動與生醫光電技術服務平台」。

林志隆指出，醫師觀察傷口時，會從外觀、顏色等線索判斷，但慢性傷口單靠目測，較難掌握內部變化，如糖尿病患者的傷口可能需要長時間才能癒合，外表卻未必能看出復原進度。

林志隆表示，團隊與醫院討論後發現，傷口復原時，周邊微血管會增生，血氧就會變高，因此利用光譜系統拍攝傷口，取得所需數據後，再搭配人工智慧（AI）判斷傷口是否朝好的方向發展。

林志隆指出，系統已經過生化實驗、動物實驗，並進入成大醫院臨床收案，系統是醫師的輔助工具，可作為調整敷料或評估植皮時機的參考。

林志隆說，過去八仙塵爆時，大量傷患需要檢傷分類，透過這套系統可以快速完成。此外，系統未來有望用於居家照護，患者上傳傷口影像後，醫師可了解傷口癒合進度，若發現異常可提醒患者提前回診，復原良好則可減少不必要的回診，降低患者往返醫院的負擔，也有助於醫療資源分配。

國研院指出，本屆共4支團隊獲優等獎，包括成功大學電機工程學系特聘教授詹寶珠團隊、清華大學電子工程研究所副教授楊尚樺團隊、台灣大學資訊工程學系教授李濬屹團隊，以及台灣大學醫學院附設醫院醫學研究部研究員許家郎團隊。

獲得佳作獎的4支團隊，分別為中央大學太空及遙測研究中心助理教授鄭懷傑團隊、成功大學熱帶植物與微生物科學研究所教授張文綺團隊、清華大學電子工程研究所副教授葉昭輝團隊、馬偕紀念醫院醫學研究部免疫基因組研究員許淳欣團隊。