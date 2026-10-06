台南市地重劃區抵費地暨標售區段徵收剩餘可建築用地 今聯合開標

臺南市政府地政局6日辦理今年第三次市地重劃區抵費地暨第四次標售區段徵收剩餘可建築用地聯合標售開標，共28標32筆土地，標售總底價約為49.68億餘元，本次計有6標封參與投標，標出5標共6筆土地，分別由4家公司得標，標售總金額約8.52億餘元，平均溢價率約6.74％。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市持續推動各項建設，都市穩健發展，本次標售之麻豆工業區、永康鹽行國中等處土地開發區皆位處交通便捷之處、六甲頂位於奇美醫院及大橋車站旁機能便利，期盼各得標之優質廠商儘早進駐與開發，共創地方經濟繁榮，安居樂業大臺南。

地政局局長陳淑美表示，麻豆工業區鄰近麻豆交流道之便捷性，傳統產業聚集，同時鏈結南部科學園區科技之相關產業，滿足產業需求與發展，促進地方經濟再生與繁榮；永康鹽行國中及六甲頂開發區位於國中及醫院附近，附近機能完善，交通及生活機能便利，亦受青睞。

地政局表示，本次標售麻豆工業區5標為甲、乙種工業用土地，共吸引3標封投標，開標結果共脫標2筆，每平方公尺得標價單價為2.9688萬元與3.4233萬元，標出總價約2.28億餘元，整體溢價率為2.86%顯示投資人對產業專用地之殷切盼望。

六甲頂土地共吸引2標封投標，開標結果共脫標2筆，每平方公尺得標單價介於17萬元至17.5萬元間，標出總價約3.94億餘元，整體溢價率為13.61%；鹽行國中土地共吸引1標封投標，開標結果共脫標1筆，每平方公尺得標單價介於13.61萬元，標出總價約2.29億餘元，整體溢價率為0.07%，顯示投資人對於生活機能完善地區較有興趣。

地政局表示，本次標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款，未來各開發區倘有盈餘將撥充該區公共建設管理維護與使用，以提升市民生活品質。本次標售區位優越，受到各界紛紛的詢問與關注，期許得標者未來能善用土地資源，並帶動本市都市發展與經濟成長。