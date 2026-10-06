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南京復興黃金地段公辦都更案 將創24億元以上不動產值

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中山逸居公辦都更案鄰近捷運南京復興站、遼寧公園。圖／北市住都中心提供
北市中山逸居公辦都更案鄰近捷運南京復興站、遼寧公園。圖／北市住都中心提供

北市邁入大都更時代，中山逸市居公辦都更案為市有土地，規畫納入鄰地32戶，現已整合27戶，副市長張溫德有信心年底完成整合；屆時將會規畫成地上16層與8層、地下4層的2棟建物，主打2至3房，也包含74戶「幸福住宅」、區民活動中心及里辦等公共空間。

基地位在中山區南京復興生活圈，面積1063平方公尺，鄰近捷運松山新店線、文山內湖線交會的南京復興站，步行可達遼寧公園，更新後預計興建1棟地上16層、地下4層的鋼骨鋼筋混凝構造建築物，估可創造24億元以上不動產價值，實際規模將依審議結果為準。

該案基地屬於市有土地，市府率先投入，透過公辦都更引入民間資源，實施者住都中心6月12日公告該案評選出最優申請人信義開發股份有限公司；今舉行中山逸居公辦都更案簽約典禮，住都中心董事長、副市長張溫德及信義開發總經理李少康完成出資暨協助實施都更事業契約簽署，代表邁入開發新階段。

張溫德表示，此基地為財政局所有，財政局早期徵求實施者，但因基地小、規模不大，加上附近素地滿多，使得該基地較不受青睞。如今財政局的角色從原本主導的開發者變成公地的提供者，再由住都中心啟動公辦都更招商，並整合基地東側的私有土地，保留繼續擴大的機會。

他指出，東側尚有32戶，約811平方公尺土地尚未納入更新範圍，信義開發也表達東側應該納入全街廓開發規畫設計的企圖，因此6月徵選後，仍持續整合東側32戶住戶的意願，目前已取得鄰地27戶意願、占84%，接下來繼續努力，有信心年底前回報好消息。

若整合完成，該案將規畫地上16層與8層、地下4層的建物，不只導入區民活動中心、復華里辦公室，且各別設有37戶幸福住宅。張溫德說，他今也與建築師討論規畫育兒或托育等功能的可能性，讓該基地創造的公益價值，不只服務該基地，甚至是復華里、整個中山區。

李少康表示，中山逸居是信義開發第一個與北市住都中心合作的公辦都更案，也是信義開發成立以來的首案；不只以綠建築標準興建，還首創優於業界標準的10年防水、20年結構體的雙保固售後服務，讓住戶住得更好。

信義開發強調，配合政府幸福住宅政策，將以2至3房為主力房型，支持新婚與育兒家庭。除都更承諾回饋，也兼顧都更戶地主心理擔憂，提供高齡地主戶全方位諮詢服務，包含搬家清運、未來設計裝潢等。

北市住都中心今舉行「中山逸居公辦都更案」簽約典禮，住都中心董事長張溫德（右）與出資者信義開發總經理李少康（左）代表簽約。記者林佳彣／攝影
北市住都中心今舉行「中山逸居公辦都更案」簽約典禮，住都中心董事長張溫德（右）與出資者信義開發總經理李少康（左）代表簽約。記者林佳彣／攝影

北市中山逸居公辦都更案模擬圖。圖／北市住都中心提供
北市中山逸居公辦都更案模擬圖。圖／北市住都中心提供

北市住都中心今舉行「中山逸居公辦都更案」簽約典禮。記者林佳彣／攝影
北市住都中心今舉行「中山逸居公辦都更案」簽約典禮。記者林佳彣／攝影

北市中山逸居公辦都更案現況。圖／北市住都中心提供
北市中山逸居公辦都更案現況。圖／北市住都中心提供

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