桃機預估國慶連假運量73.8萬人次 10日空中操演影響3時段

雙十國慶即將到來，台北捷運近期也換上應景布置，在部分車站的詢問處、閘門及大廳掛上國旗，讓平日通勤、上學的乘客，在熟悉的搭車路線中感受不同的節慶氛圍。北捷日前也在臉書發文祝福中華民國雙十國慶快樂，並邀請民眾到有國旗布置的車站拍照打卡。

2026-10-06 12:55