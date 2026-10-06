福懋總經理李敏章示警 紡織景氣：明年不會更差、但好轉也難

福懋（1434）總經理李敏章6日出席台北紡織展表示，近一、兩年成衣產業面臨的變數與壓力都比過去大，關稅、通膨及地緣政治等因素持續影響消費需求，展望2027年，他預期整體市場與今年不會有太大落差，「不會再變壞、不會再變差，但是要好也不太容易」，福懋將透過產品差異化，力拚營運維持穩定、不再衰退。

李敏章指出，疫情期間至2023年前，服飾市場大致維持成長，但2023年後供需秩序出現變化，除了關稅、通膨及地緣政治等外部因素，消費者支出選擇也在改變。在通膨環境下，旅遊、電子產品及服飾彼此競爭消費者預算，花在服飾上的動力已不如過去。

對於明年景氣，李敏章認為，2027年的挑戰仍大，預估市場狀況與今年相近。其中，大型運動品牌展望相對保守，不過戶外、功能性及機能性產品需求較為樂觀，隨著戶外運動人口逐步增加，可望帶來新的市場機會。

他表示，福懋客戶數量多，橫跨運動及戶外品牌，產品也涵蓋一般、中價位至高價位市場，因此將持續透過產品差異化及功能性產品尋找成長機會。相較之下，低價、大量產品近年價格競爭明顯，在需求轉弱、產能利用率不足下，部分供應商以價格爭取訂單，加上品牌本身也面臨獲利壓力，進一步向供應鏈要求降低成本。

李敏章指出，台灣紡織產業生產基地多年來持續外移，目前國內主要留下原料及布料等供應鏈，若單看台灣產值已明顯縮減，但不少業者已將生產規模延伸至海外，因此若將海外布局一併計算，整體產業規模未必出現同等幅度的衰退，只是生產區域已經改變。

面對中國大陸供應鏈與本土品牌崛起，李敏章表示，中國大陸品牌近年也透過併購國際品牌擴張，但被併購品牌原有採購政策及供應鏈並未全面轉回當地生產，因此台灣供應商仍有合作及成長機會。部分品牌在中國大陸市場擴張後，反而可能帶動既有供應鏈訂單增加。

李敏章表示，福懋目前海外生產比重已高，台灣生產規模相對較小，國內生產必須持續朝產品轉型、提高單價發展，才能因應成本上升。面對明年大環境仍辛苦，公司將加強產品開發及差異化，「看能不能維持不要衰退」，但要做到仍需相當努力。