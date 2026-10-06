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儒鴻訂單看到明年第2季 董事長王樹文：對全年營收創新高有信心

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
儒鴻董事長王樹文6日現身台北紡織展儒鴻攤位，他表示，目前訂單已看到明年第2季，今年營運可望「季季高」。記者嚴雅芳/攝影
儒鴻董事長王樹文6日現身台北紡織展儒鴻攤位，他表示，目前訂單已看到明年第2季，今年營運可望「季季高」。記者嚴雅芳/攝影

成衣大廠儒鴻（1476）今年營運可望一路旺到明年。儒鴻董事長王樹文6日出席台北紡織展時表示，目前各廠產能滿載，今年營運可望「季季高」，對全年營收創新高有信心；目前訂單能見度已看到明年第2季，明年第1季營收年增看好，第2季訂單表現也不錯，對明年營運維持樂觀看法。

王樹文表示，儒鴻第4季銷售預期將優於第3季，成長主要來自出貨量增加，目前平均單價也維持不錯水準。展望明年，目前訂單能見度約半年，上半年狀況相對明朗，下半年雖還看得沒有那麼清楚，但他認為「不會不好」。

市場關注Nike、Lululemon兩大品牌營運面臨壓力，王樹文指出，Nike整體業務雖然收縮，儒鴻來自Nike的訂單也有衰退，但降幅不大，且未隨Nike整體業務等比例縮減，目前甚至仍有空運需求和急單，「Nike對我們來講還是不錯的」。

王樹文表示，目前儒鴻各廠產能均處於滿載，公司正設法再擠出更多產能。儒鴻與Nike的新品開發合作也持續進行，目前已有團隊前往Nike美國波特蘭總部，進行新一季產品開發合作，雙方合作仍相當密切。

至於Lululemon，王樹文坦言，今年來自Lululemon的訂單小幅衰退，不過雙方正共同尋求產品突破，儒鴻也有團隊前往與客戶進行新品開發，目前看到的發展仍偏正向。

大型客戶轉弱之際，新客戶已成為儒鴻重要成長動能。王樹文表示，目前新客戶成長率均達高雙位數，部分單一客戶甚至達三位數成長。王樹文指出，大、小巨人客戶的成長，已補上Nike及Lululemon受到的影響。

儒鴻今年預計再新增三個客戶，其中一個已於第3季下單；原先培養的新客戶也持續「長大」，其中已有品牌躋身前十大客戶，並朝前五大客戶邁進，客戶結構持續分散。

獲利方面，王樹文表示，第3季毛利率預期將優於第2季。展望明年產品價格，他認為平均單價將有向上調整空間，但實際漲幅仍要視油價等成本變化，目前尚難預估確切幅度。

針對關稅影響，王樹文表示，目前關稅對儒鴻已非主要負面因素。先前部分品牌及通路曾要求供應鏈共同分攤新增關稅成本，隨相關關稅陸續退回，儒鴻也與客戶洽談後續處理方式。

王樹文指出，由於不同品牌處理方式不一，有些可能返還先前由供應商分攤的成本，也有客戶透過價格調整處理，相關效益自第2季起已陸續出現。目前尚難估算實際挹注，但對儒鴻而言，必然是正面看待。

儒鴻 營收 董事長

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