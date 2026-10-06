全台152萬宅「沒人設籍」專家：貸款卡關交屋慢

建商餘屋多，加上貸款難，交屋入住時程延緩，台灣房屋統計內政部不動產資訊平台資料，截至今年第2季全台約有152萬宅未設戶籍，與2025年同期相比，年增約14.5萬宅。

今年第2季未設戶籍住宅最多的縣市為新北市，多達27.5萬宅，其次為高雄市的22.4萬宅，兩地也是全台唯二超過20萬宅的縣市。

根據統計，今年第2季全國房屋稅籍共有955萬宅資料，較去年同期增加14.9萬宅，其中802.5萬宅已設有戶籍，152.5萬宅未設戶籍，未設籍住宅年增14.5萬宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2025年未設戶籍量較前一年急速減少，因為囤房稅2.0開徵，許多擁有複數房產的家庭，將家庭成員「開枝散葉」分散設籍爭取自住優稅。

但今年未設戶籍宅數量增，卻不見設籍宅數跟上，包括建商領到使照後，不少屋主貸款延宕，未能及時交屋，且預售銷售緩慢，也導致建商餘屋量增。

此外，少子化影響，家庭人口簡化，家庭中可分散設籍的成員減少，也使得今年未設戶籍住宅量上升。

張旭嵐指出，由於住宅設籍也與孩童就學、社會福利、區域發展與就業租賃等現實面的考量，比如有不少家長雖然在新興重劃區買了新房子，但為了讓小孩留在市區的明星學校就讀，選擇將戶籍留在市區老家，導致重劃區的新屋成為未設籍住宅。

另外就業機會多的都會，住宅租賃興旺，可是房客不見得會將戶籍設在租屋處，有人住卻未設籍的「人籍分離」現象普遍，因此各縣市之間的住宅設籍狀況也大不相同。

觀察未設戶籍住宅占比最高的縣市，以嘉義縣的21.6%最首，雲林縣、宜蘭縣、台東縣、苗栗縣、花蓮縣的占比也超過2成，高雄市、台中市則是六都中唯二占比高於全國平均的都會。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北、高雄、台中等人口密集的都會區，住宅總量本身就多，因此未設戶籍住宅量受基數龐大影響，本來就會相對突出。

加上三都近年重劃區開發活絡，新案交屋量頗大，但屋主們入住設籍的步調還沒跟上，使得短期內的未設籍住宅量居高不下。

若以占比來看，都會區縣市住宅未設籍的情況不算嚴重，占比超過2成的縣市，清一色為工商發展相對弱勢的蛋白區縣市。

陳定中指出，非都會的蛋白縣市，公建題材、社會福利、就業條件都難與都會區比拚，加上蛋白縣市長年人口外流，住宅閒置的情況日漸嚴峻，因此未設戶籍住宅的占比高於全國平均。

反觀住宅供給長年稀少且社會福利首屈一指的台北市與金馬離島，住宅未設籍的情況便相當輕微。城鄉之間的明顯落差，也突顯非都會縣市的發展困境，如何消弭城鄉差，吸引青年返鄉帶動地方創生，是蛋白區縣市亟待解決的難題。