台股叩關5萬點、高總價豪宅也創價！此案刷新七期下半年單戶最高總價

台股氣勢如虹、向5萬點叩關，股市財富效應持續發酵，高資產族群的資產配置動向也受到市場關注，台中七期高總價豪宅近期同步傳出創價行情，包括「寶璽天讚」在內，多筆指標住宅陸續出現高總價、高單價交易。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示，近期台股屢創新高，對高資產客群而言，除了帳面資產增加，也會提高換屋、置產及資產配置的意願，尤其是原本就有購屋規劃的客戶，股市表現越強，進場時機可能相對提前。

不過，這波市場並非資金全面轉進房市，而是買方更集中在七期核心地段及稀有型產品，具備品牌、地段與產品條件的高總價住宅，因此更容易反映資產財富效應，出現價格突破。

其中，寶璽機構攜手全球前三大、日本第一的「日建設計」集團，推出該集團在台首座超高層住宅代表作「寶璽天讚」，也是繼「寶璽天睿」後，再度於七期市政中心推出百坪以上住宅產品。

該案為區域少見面南，並擁有高端客群最喜愛的超大棟距的超高層住宅案，更一舉拿下2025年億元預售市場成交之冠。依據最新實價登錄資料，23樓C戶總面積207.3坪，以總價1.7億元成交，刷新社區總價新高，同時寫下今年下半年七期單戶最高總價。

寶璽機構自創立以來，即以豪宅及大坪數產品為主要定位，長期深耕台中高端住宅市場，從早期作品到近年的七期指標案，持續累積豪宅市場的品牌識別度。此次「寶璽天讚」更引進日建設計國際團隊，借重其操刀東京晴空塔、杜拜One Za’abeel等國際級地標建築的經驗，將國際超高層建築設計思維導入台中七期。

七期下半年也陸續出現高價交易。「寶輝101 Theater South」24樓以總價6,057萬元成交，扣除車位後每坪104.8萬元，成為社區次高單價。

「聯聚玉衡大廈」20樓則以總價7,080萬元成交，扣除車位後每坪108.6萬元；「聯聚理安大廈」14A、14B則分別以總價1.19億元及1.23億元成交，扣除車位後每坪單價達105.5萬元。

新案市場也持續有指標型產品進場。「遠雄夏綠蒂」選址僑園大飯店原址，規劃25至38坪2至3房，採七戶三梯配置，總銷達95億元，業界推估單價也將挑戰百萬元。

理和建設預計10月於七期朝貴路推出「青捻青」，規劃64戶住家，坪數40至55坪，每坪單價約88萬至98萬元，總銷約28億元。

另外，豐邑集團將於市政路與惠中路推出「七期豐邑塔」，規劃53層垂直城市，B1至9樓將引進集團自營百貨豐邑豐生活，樓上則為高規格辦公空間，總銷高達550億元；「市政河南住宅案」則攜手國際室內設計團隊CCD，規劃兩棟45層住宅，總銷約400億元，兩大案合計突破千億元，成為七期後續市場的重要指標。