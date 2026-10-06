台塑汽車發表新世代DAF重車 台灣成為歐洲外首個在地組裝國家

台塑汽車今日正式在台發表全新「新世代DAF重車」，並於臺中國際會展中心舉行發表會。台塑汽車指出，新車款是DAF在歐洲境外組裝首例，使台灣成為第一個在歐洲以外進行DAF XF車款組裝的國家。

台塑汽車指出，來自荷蘭的DAF重車近百年來始終引領全球商用運輸發展，新世代車款更是屢獲「國際年度最佳卡車（International Truck of the Year）」等多項世界級大獎殊榮。台塑汽車攜手荷蘭DAF重車在台深耕20年，累積在台銷售已達15,000台。並指出，面對物流運輸需求持續成長，以及駕駛人力短缺、高油價與行車安全要求日益提升等挑戰，此次不僅將世界頂級旗艦引進國門，更在台灣實現在地組裝的重大承諾。

台塑汽車表示，新世代DAF領先業界遵循歐盟最新車輛尺寸法規設計，車廂往前延伸16公分，搭配計算流體力學（CFD）優化的大弧度彎角、弧形擋風玻璃及車底氣流導引，使風阻係數大幅降低達19%。全車內外全面導入高節能LED燈組與雙層隔音玻璃，將座艙行駛噪音壓低至62.5 分貝的極致寧靜水準。

荷蘭DAF Trucks銷售營運總監Jan van Keulen在致詞中表示，台灣是DAF在亞洲重要的戰略市場，新世代DAF原型車已累積通過全球超過2,000 萬公里的嚴苛地形與極端氣候測試，打造高可靠度與高品質的新世代DAF重車。

台塑汽車指出，在運輸成本持續攀升的市場環境下，降低油耗已成為車隊經營的重要課題。為協助運輸頭家降低營運成本，新世代DAF搭載新世代PACCAR MX 高效引擎，結合智慧型廢氣後處理技術與先進散熱管理系統，並標配第二代TraXon智慧自手排變速箱、新世代低耗損後軸及全車輕量化工程。在多重動力與節能技術加持下，整體燃油效率較前代更精進 10%，顯著壓低車隊油資支出，實質提升業者長途運行的獲利空間。

台塑汽車表示，此次新世代DAF車款上市，深具市場意義之處在於，台灣躍為歐洲地區以外、全球第一個進行新世代DAF XF車款組裝的國家，不僅彰顯台塑汽車長期在地深耕的承諾，也寫下台灣商用車工業發展的新頁。

台塑汽車副總經理鄭有智、台塑石化執行副總經理許德雄、荷蘭 DAF Trucks 銷售營運總監 Jan van Keulen、荷蘭在台辦事處代表浦樂施(Bas Pulles）均出席發表會。

鄭有智也強調，近來貨運產業普遍面臨駕駛人力短缺問題，如何改善工作環境、提升職業吸引力，已成為企業永續經營的重要課題。他表示，駕駛是物流運輸業最寶貴的資產，面對缺工時代，運輸業除了提升營運效率，更要重視駕駛的工作需求，唯有提供更舒適、更符合人體工學的車廂工作環境，才能有效降低駕駛疲勞與流動率，也有助於企業界招募新血，提升整體競爭力。

台塑汽車表示，新世代DAF特別以駕駛需求為出發點，將座艙打造成兼顧工作與休息的尊榮生活空間。除了坐擁同級最大車內空間與最佳開闊窗線視野，更標配駕駛座通風透氣座椅、DAF 專屬車用冰箱與駐車冷氣，運將於炎夏熄火休息時無須耗費燃油，即可享有涼爽舒適的用車品質。