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信義開發首個公辦都更案「中山逸居」 李少康：雙保固打造全齡幸福宅

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義開發取得最優申請人資格「中山逸居」公辦都更案，今由總經理李少康(左)與臺北市住宅及都市更新中心董事長張溫德共同完成簽約儀式。信義開發／提供
信義開發取得最優申請人資格「中山逸居」公辦都更案，今由總經理李少康(左)與臺北市住宅及都市更新中心董事長張溫德共同完成簽約儀式。信義開發／提供

由信義開發取得最優申請人資格的北市中山區公辦都更案「中山逸居」6日簽約。信義開發表示，本案提供業界10年防水、20年結構雙保固，並配合政府幸福住宅政策規劃二、三房為主力房型，預計創造24億元不動產價值。

臺北市住宅及都市更新中心董事長張溫德表示，都市更新不只是把舊房子蓋成新大樓，更重要的是「機能的注入」與「社會責任的實踐」，本案更新後將導入里辦公室等共享開放空間，分回住宅亦將規劃為幸福住宅，以具體行動營造永續宜居的臺北。

信義開發總經理李少康表示，「中山逸居」公辦都更案不僅是信義開發第一個與北住都合作的公辦都更，同時也是信義開發成立以來首個公辦都更案。

李少康指出，信義開發除了將導入信義開發獨有的社造經驗，更與此案規劃三大特色，第一，節能減碳，以綠建築標準興建；第二，首創優於業界的售後服務；第三，整合集團資源全力提供包括仲介、代銷以及居家服務，期望成為臺北市靜巷都更美好的永續範本。

「中山逸居」公辦都更案由臺北市政府財政局主導，基地位於臺北市精華區南京復興商圈，是金融辦公重鎮，擁文湖線、松山新店線交會的捷運南京復興站、更有公園綠地，現有基地面積約1,063平方公尺，規劃單棟大樓，後續住都中心將攜手信義開發共同整合鄰地，目標將基地擴充為完整街廓，成為一般住宅與幸福住宅分治、共享舒適與綠意的生活空間。

信義開發秉持集團「先義後利」、「以人為本」的理念，以「共享生活、都市綠意、全齡照顧」為整體構想，除將打造節能、減碳、安全、友善環境的永續建築，計畫取得黃金級綠建築、智慧建築、低碳建築等標章。

「中山逸居」公辦都更案在售後服務上，提供優於業界標準的「10年防水保固」與「20年結構體保固」，以及交屋滿一年的室內健康檢查。

社區規劃將傳承在地周邊原有的眷村鄰里間緊密相連的生活方式，設計退縮、挑高的半戶外空間，導入半戶外樓梯、開放庭院、亭仔腳，結合區民活動中心及里辦公室，創造社區共享客廳，在基地重現共遊、共融、共學的生活記憶，搭配獨有的社區營造，讓住戶們在入住前彼此認識，搭建對社區家園的情誼，創造里仁為美的願景。

李少康表示，「中山逸居」公辦都更案住宅構想配合政府幸福住宅政策，未來將以二到三房為主力房型，支持新婚與育兒家庭，但配合在地需求保留彈性規劃；此外，因應高齡化社會，信義開發亦將無障礙設計納入公共空間與住宅單元規劃中，具體落實全齡照顧。

除都更承諾回饋之外，信義開發更兼顧都更戶地主心理擔憂，針對高齡地主戶因租屋不易、搬家困難等問題造成對都更的抵抗，信義開發串聯集團資源，聯手集團內信義房屋、信義居家與信義代銷，提供全方位諮詢服務，包括搬家清運、未來裝潢設計等等，重建期間更以基地周遭分店作為串聯服務點，共同協助地主，發揮集團強大綜效、協助解決住戶解決問題。

繼捷運土城樹林線LG16與LG17等捷開案，「中山逸居」的開發權取得，象徵信義開發進軍公辦都更市場，展現深耕都會潛力區的決心、對公共建設與政策的支持，信義開發將遵循信義企業集團的初心，與民眾共創永續好生活，並且持續以專業、誠信與永續理念打造優質住宅，為區域注入新活力。

由信義開發取得最優申請人資格的北市中山區公辦都更案「中山逸居」今(6)日簽約。信義開發表示，本案提供業界10年防水、20年結構雙保固，並配合政府幸福住宅政策規劃二、三房為主力房型，預計創造24億元不動產價值。記者陳美玲／攝影
由信義開發取得最優申請人資格的北市中山區公辦都更案「中山逸居」今(6)日簽約。信義開發表示，本案提供業界10年防水、20年結構雙保固，並配合政府幸福住宅政策規劃二、三房為主力房型，預計創造24億元不動產價值。記者陳美玲／攝影

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