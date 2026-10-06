快訊

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

徐旭東昨睽違一年露面 今會現身紡織展？徐國安曝父親近況

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東新副董事長徐國安今日出席第30屆台北紡織展。記者嚴雅芳／攝影
遠東新副董事長徐國安今日出席第30屆台北紡織展。記者嚴雅芳／攝影

遠東集團董事長徐旭東5日睽違逾一年公開露面，6日上午未出席第30屆台北紡織展開幕典禮，不過稍晚仍不排除現身。遠東新副董事長、徐旭東之子徐國安表示，徐旭東目前仍在恢復中，是否前來參觀紡織展，將視身體及休息狀況而定，今天或明天都有可能。

徐國安表示，考量徐旭東年事漸高，目前仍在恢復階段，因此近期會控制一周參與活動的次數，避免過於勞累。由於台北紡織展首日人潮較多，也希望避免讓徐旭東一次接觸太多人，是否到場仍要視當天狀況而定。

徐旭東昨日出席新北市板橋醫療園區簽約典禮，是睽違逾一年再度公開露面。徐旭東過去也是台北紡織展的重要出席者，2025年未出席，今年是否重返展場也受到關注。

遠東新今年台北紡織展則聚焦循環經濟、低碳及高機能材料，展出TopCool® Petal、100%聚酯循環解決方案及AirTek等創新產品，持續擴大永續材料布局。

面對全球品牌加速推進供應鏈減碳，遠東新近年持續強化聚酯材料循環及高機能產品，從原料、纖維延伸至終端應用，搶攻國際品牌對再生材料、循環經濟及低碳產品的需求。

徐旭東 國安 遠東集團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠東集團董事長徐旭東現身 不改幽默風格

徐旭東久違公開現身兒女相伴 致詞笑喊侯友宜「侯老大」

徐旭東睽違逾一年首度現身 125億蓋板橋醫療園區、合作長達55年

板醫園區BOT案簽約 侯友宜：守護在地健康

相關新聞

預售解約警訊仍升高！李同榮：房市最怕不是跌價 是「賣不掉」

房市趨勢專家李同榮6日表示，預售解約警訊持續升高，但成屋交易已從第2季急凍轉向第3季回溫，房貸逾放比未惡化，加上央行提前調整購地貸款政策，建商資金鏈風險暫獲防堵；目前市場最大變數仍在預售解約壓力。

徐旭東昨睽違一年露面 今會現身紡織展？徐國安曝父親近況

遠東集團董事長徐旭東5日睽違逾一年公開露面，6日上午未出席第30屆台北紡織展開幕典禮，不過稍晚仍不排除現身。遠東新副董事長、徐旭東之子徐國安表示，徐旭東目前仍在恢復中，是否前來參觀紡織展，將視身體及休息狀況而定，今天或明天都有可能。

全台152萬宅「沒人設籍」專家：貸款卡關交屋慢

建商餘屋多，加上貸款難，交屋入住時程延緩，台灣房屋統計內政部不動產資訊平台資料，截至今年第2季全台約有152萬宅未設戶籍，與2025年同期相比，年增約14.5萬宅。

台股叩關5萬點、高總價豪宅也創價！此案刷新七期下半年單戶最高總價

台股氣勢如虹、向5萬點叩關，股市財富效應持續發酵，高資產族群的資產配置動向也受到市場關注，台中七期高總價豪宅近期同步傳出創價行情，包括「寶璽天讚」在內，多筆指標住宅陸續出現高總價、高單價交易。

台塑汽車發表新世代DAF重車 台灣成為歐洲外首個在地組裝國家

台塑汽車今日正式在台發表全新「新世代DAF重車」，並於臺中國際會展中心舉行發表會。台塑汽車指出，新車款是DAF在歐洲境外組裝首例，使台灣成為第一個在歐洲以外進行DAF XF車款組裝的國家。

信義開發首個公辦都更案「中山逸居」 李少康：雙保固打造全齡幸福宅

由信義開發取得最優申請人資格的北市中山區公辦都更案「中山逸居」6日簽約。信義開發表示，本案提供業界10年防水、20年結構雙保固，並配合政府幸福住宅政策規劃二、三房為主力房型，預計創造24億元不動產價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。