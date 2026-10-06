徐旭東昨睽違一年露面 今會現身紡織展？徐國安曝父親近況

遠東集團董事長徐旭東5日睽違逾一年公開露面，6日上午未出席第30屆台北紡織展開幕典禮，不過稍晚仍不排除現身。遠東新副董事長、徐旭東之子徐國安表示，徐旭東目前仍在恢復中，是否前來參觀紡織展，將視身體及休息狀況而定，今天或明天都有可能。

徐國安表示，考量徐旭東年事漸高，目前仍在恢復階段，因此近期會控制一周參與活動的次數，避免過於勞累。由於台北紡織展首日人潮較多，也希望避免讓徐旭東一次接觸太多人，是否到場仍要視當天狀況而定。

徐旭東昨日出席新北市板橋醫療園區簽約典禮，是睽違逾一年再度公開露面。徐旭東過去也是台北紡織展的重要出席者，2025年未出席，今年是否重返展場也受到關注。

遠東新今年台北紡織展則聚焦循環經濟、低碳及高機能材料，展出TopCool® Petal、100%聚酯循環解決方案及AirTek等創新產品，持續擴大永續材料布局。

面對全球品牌加速推進供應鏈減碳，遠東新近年持續強化聚酯材料循環及高機能產品，從原料、纖維延伸至終端應用，搶攻國際品牌對再生材料、循環經濟及低碳產品的需求。