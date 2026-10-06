南寶登場2026台北紡織展 著眼東南亞綠色商機、助業界推進永續

南寶（4766）參與2026台北紡織展。接著劑業務總處執行總經理郭森茂指出，紡織品過去以添加溶劑型（油性）樹脂為大宗的產業生態已開始改變。由於近期技術更為進步，產品性能已相當接近油性產品，目前南寶台灣客戶採用環境友善水性樹脂的比例大幅提升，公司正積極將此成功經驗推廣至東南亞等海外市場。

南寶表示，此次參展，南寶以「ESG 永續平台」為核心，打造紡織綠色轉型的一站式解決方案。面對供應鏈的綠色轉型壓力，客戶需要的不再只是單純的產品展示，而是能切實解決痛點的合作夥伴。

因此，南寶致力於轉型為「知識型導向供應商」，不僅提供綠色產品，更主動協助客戶掌握最新國際法規與物質禁用清單、提供產品檢驗與認證指引，並派駐專業技術人員協助突破製程上的量產瓶頸。

在水性樹脂的市場發展方面，郭森茂補充說明，過去水性樹脂多處於推廣階段，直到近期技術突破使產品功能性成功跨越門檻，才真正符合客戶高標準要求，帶動近兩年台灣紡織廠快速導入水性樹脂，出貨量大幅躍升。以此為基礎，南寶現正佈局越南、印尼等供應鏈重鎮，看好未來三年在東南亞市場的成長商機。

南寶表示，此次創新展示的一大亮點，為新推出的「高機能水性防水透濕塗層樹脂」。過去全球機能服飾的防水透濕層多採用油性樹脂，其含有的四氟乙烯（PTFE，即鐵氟龍）與溶劑對環境造成嚴重負擔。面對全球目前並無水性防水透濕機能服飾塗層的現況，南寶歷經數年研發，率先成功以水性配方突破技術瓶頸。

該產品不僅耐洗性極佳，耐水壓與透濕值更雙雙達到 8K/8K，符合JIS（日本產業標準）國際檢驗規範，展現出與傳統有毒油性塗層同等的高性能表現，從而能完美取代舊有產品。目前該技術已順利導入客戶端，並獲得量產核可。

此外，南寶亦成功開發「無甲醛環保型樹脂」，以取代傳統具游離甲醛疑慮的 Melamine（三聚氰胺或俗稱美耐皿）樹脂。過去在傢飾用布或婚紗、頭紗等服裝輔料上，多依賴 Melamine 進行增硬、防皺加工，容易導致製程與成品殘留有害物質。南寶的無甲醛解決方案，不僅能維持優異的硬挺效果，更協助下游廠商符合嚴格的國際紡織品安全環保標準。

南寶表示，隨著各國法規、第三方驗證機構及國際品牌對化學品的規範持續加嚴（如管制濃度限值降低或全面禁用），產品的安全與追溯性已成為進入市場的必備門檻。

為此，南寶除了推廣環保樹脂，更提供完整的檢驗與認證輔導，協助客戶確保原料合規。同時，在製程端提供專業技術支援，確保成品合法合規，加速推廣進入品牌供應鏈。這不僅大幅減少有害化學品的使用，更直接協助企業減碳，達成永續目標。

南寶過往能在市佔率上取得明顯進展，關鍵就在於綠色創新產品的導入。因此，南寶多年來針對綠色及低碳產業供應鏈，持續投入研發和技術資源開發創新，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。