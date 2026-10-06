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聚隆纖維亮相 TITAS T2T 隱痕紗、冷淬紗展現機能創新

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聚隆纖維亮相TITAS，（左四）聚隆纖維發言人賴明毅表示，近年積極開發創新纖維與環保材料，也投入複合材料研發，拓展半導體設備、機器人及無人載具零組件等新興應用領域。聚隆纖維／提供
聚隆纖維亮相TITAS，（左四）聚隆纖維發言人賴明毅表示，近年積極開發創新纖維與環保材料，也投入複合材料研發，拓展半導體設備、機器人及無人載具零組件等新興應用領域。聚隆纖維／提供

2026台北紡織展（TITAS）10月6日在台北南港展覽館一館登場。深耕紡織產業近40年的聚隆纖維（1466），今年以「以科技驅動機能，以永續編織未來」為參展主軸，於4樓L2802攤位展出多項創新機能與永續纖維。其中，全新推出的「T2T隱痕紗」與「冷淬紗」成為展場亮點，呈現聚隆從纖維材料出發，結合科技、機能與永續的研發成果。

聚隆纖維成立於1988年，長期投入尼龍、聚酯及差異化機能纖維的研發與製造，並持續拓展機能材料應用。面對全球紡織產業朝高機能、高附加價值及低碳永續發展；聚隆近年積極開發創新纖維與環保材料，也投入複合材料研發，拓展半導體設備、機器人及無人載具零組件等新興應用領域，期望以差異化產品提升台灣產業的國際競爭力。

這次展出的「T2T隱痕紗」從消費者實際穿著需求出發，透過機能型纖維設計，具備降低汗痕顯現、防曬與舒適穿著等特色，讓消費者在運動或大量流汗時，也能減少衣物汗痕明顯帶來的困擾。產品同時導入T2T（Textile to Textile，衣到衣）循環概念，兼顧機能表現與資源循環。

聚隆纖維發言人賴明毅表示：「現在消費者對機能服飾的期待，已不只是吸濕排汗，更希望產品能真正回應穿著需求。T2T隱痕紗著重汗痕隱藏與穿著舒適，也將衣到衣循環概念納入產品開發，讓機能與環保兼顧，這是聚隆持續投入創新研發的重要方向。」

另一項新品「冷淬紗」則瞄準高溫氣候下的涼感服飾市場，以「我的冰涼，來自骨子裡的DNA」為產品概念，從纖維本質打造涼感機能，具備Q-max 0.23、輕量、持久涼感及高色牢度等特色，可應用於運動、戶外、休閒及日常服飾，為品牌與市場提供更多元的機能素材選擇。

賴明毅指出：「面對氣候變遷，以及市場對舒適、機能與永續的需求同步提升，纖維材料本身的創新將愈來愈重要。聚隆不只是提供一條紗，更希望從材料端創造新的穿著體驗。未來將持續投入高機能纖維、循環材料及永續製程研發，讓台灣紡織的競爭力從製造進一步走向創新與價值。」

今年適逢TITAS舉辦30周年，聚隆纖維透過這項國際產業交流平台，向國內外品牌、買主及產業夥伴展現台灣纖維產業的研發能量。藉由T2T隱痕紗、冷淬紗等新產品，期望讓市場看見台灣紡織在材料研發、機能創新與循環永續上的發展潛力。

聚隆纖維表示，未來將持續以科技研發為核心，掌握機能與永續趨勢，開發更貼近市場與消費者需求的創新纖維，實踐「以科技驅動機能，以永續編織未來」的品牌理念，拓展台灣機能紡織在全球市場的競爭優勢。

聚隆纖維亮相TITAS，T2T隱痕紗展現機能創新。聚隆纖維／提供
聚隆纖維亮相TITAS，T2T隱痕紗展現機能創新。聚隆纖維／提供

聚隆纖維亮相TITAS，冷淬紗展現機能創新。聚隆纖維／提供
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