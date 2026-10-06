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台北紡織展今登場 AI、淨零重塑全球供應鏈 郭紹儀：台灣迎新機會

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
紡拓會董事長郭紹儀出席第30屆台北紡織展開幕典禮。記者嚴雅芳/攝影
紡拓會董事長郭紹儀出席第30屆台北紡織展開幕典禮。記者嚴雅芳/攝影

第30屆台北紡織展（TITAS）6日在南港展覽館登場，面對全球淨零減碳、循環經濟及AI浪潮加速改變品牌採購與供應鏈合作模式，紡拓會董事長郭紹儀表示，台灣紡織業具備機能性紡織技術、完整供應鏈及快速創新能力，近年業者更積極投入低碳製程、循環材料、智慧製造及高值化產品，全球產業變局對台灣既是挑戰，也是新的機會。

今年適逢TITAS第30屆，郭紹儀表示，30屆不只是展覽的重要里程碑，也代表台灣紡織產業30年來持續創新、轉型及走向國際的歷程。

他指出，回顧TITAS發展，展出內容已從早期以紡織原料、布料為主，逐步延伸至功能性紡織、永續材料、循環經濟、智慧製造及創新應用，反映台灣紡織業因應全球市場變化持續突破與轉型。

郭紹儀表示，今年TITAS共有410家業者參展，展出規模超過1,000個展位，聚焦永續、智慧及機能紡織，從運動、戶外機能性纖維，到循環再生材料、低碳製程、智慧製造及產業應用，都可看到台灣紡織業最新研發成果。

國際買主方面，今年邀請76個國際品牌來台進行現場採購及洽談，並有來自韓國、日本、越南、印度、泰國等地的參觀團來台採購。

郭紹儀指出，當前全球紡織業正面臨新的產業變化，淨零減碳、循環經濟、智慧科技及AI應用，都在重新改變品牌採購與供應鏈合作模式。台灣長期累積的機能性紡織技術、完整供應鏈及快速創新能力，是進軍國際市場的重要優勢。

他表示，未來TITAS也將隨產業持續轉型，加強與國際買主連結，透過商業媒合掌握全球產業趨勢，讓更多台灣創新產品與技術被國際市場看見，同時吸引國際企業及合作夥伴來台，讓TITAS從展示產業成果的平台，進一步成為促進跨國合作、創造實際商機的重要窗口。

淨零 南港展覽館

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