視航雙線布局眼藥 拚年底首筆國際授權

視航生醫（7759）布局RNA眼科新藥，公司6日表示，力拚年底前完成新藥SHJ002首筆國際授權，兒童近視眼藥預計明年第1季解盲，並啟動GS-101專案，開發減輕抗癌藥物眼部副作用的新藥。

視航生醫表示，公司專攻RNA治療技術，憑藉榮獲諾貝爾獎理論支持的 microRNA 技術平台，於全球眼科新藥開發再創戰略里程碑。針對當前全球生技界最熱門、預估 2031 年市場規模將高達 715.5 億美元的 ADC（抗體藥物複合體），視航正式啟動 GS-101 專案，以專利microRNA 平台技術直擊 ADC 藥物最棘手的眼部併發症痛點。

近年輝瑞、GSK、艾伯维等全球一線大廠的明星 ADC 抗癌新藥陸續通過核准上市，但有許多ADC藥物會引發病人強烈的眼毒性反應，因此 FDA 特別對這類會誘發眼睛強烈副作用的ADC藥品加上黑框警告，部分病患因眼毒性強烈而被迫減低藥量、甚至中斷ADC癌症治療療程，嚴重影響病患癌症治療的進度。

視航生醫GS-101 專案擴大其既有的microRNA 平台技術，開發藥物保護眼球細胞減少ADC 所誘發的傷害、並且在ADC停藥後快速恢復眼部功能，合併視航生醫的眼部治療，有望大量提高適用ADC藥物的病患人數。

美國專利局已經在9月接受視航生醫專利申請。視航生醫預計申請 FDA 快速通道（Fast Track）資格認證，並且在於2027年開始執行臨床計畫，有望提供跨國藥廠解決因眼毒性受限的龐大ADC抗癌商機。

在既有核心管線方面，全球首創透過中和過多 microRNA-328以阻斷眼軸增長的兒童近視控制眼藥 SHJ002-MY，目前於美國與台灣推進的多國多中心二期臨床試驗進展順利。該試驗收案對象為 3 至 12 歲兒童，完整治療期為 52 周。

截至目前，已有85%的受試者順利完成試驗，優異的完賽率不僅證明了 SHJ002-MY 的極佳安全性與病患耐受度，公司更樂觀預期將於 2027 年第1季順利進行數據解盲。

伴隨臨床進展的強力背書，視航生醫的國際市場授權談判已全面進入白熱化階段。公司目標於 2026 年底前完成SHJ002 的首筆國際市場授權。目前已有超過 10 家國際指標性藥廠全面進入實質盡職調查（Due Diligence）階段，討論授權區域除了涵蓋美國、中國、歐洲、日韓、更包括沙烏地阿拉伯與阿聯酋為核心的精華市場。

視航生醫將嚴格檢視各家大廠的商業條款，鎖定具備最強全球通路的戰略夥伴，極大化公司與股東的長期商業利益。