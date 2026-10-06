快訊

把錢花在看不見的地方 日本18年執事揭有錢人生活標準

獨／南投「海盜村」開幕7年突歇業！網友：看到停業才知道有這地方

早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

聽新聞
0:00 / 0:00

兩大優勢勝出 北市文山區包辦大樓華廈、公寓租屋 CP 值前三名

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市不動產仲介公會根據內政部實價登錄房價與租金資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。今年前八月，大樓、華廈類以中正區、文山區與南港區為租屋CP值前三名，公寓類則以北投區、文山區及士林區居前三名。由雙重比對得知，文山區的大樓華廈及公寓，都是租屋高CP值區。台北市不動產仲介公會／提供
台北市不動產仲介公會根據內政部實價登錄房價與租金資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。今年前八月，大樓、華廈類以中正區、文山區與南港區為租屋CP值前三名，公寓類則以北投區、文山區及士林區居前三名。由雙重比對得知，文山區的大樓華廈及公寓，都是租屋高CP值區。台北市不動產仲介公會／提供

台北市不動產仲介公會根據內政部實價登錄房價與租金資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。今年前八月，大樓、華廈類以中正區、文山區與南港區為租屋CP值前三名，公寓類則以北投區、文山區及士林區居前三名。由雙重比對得知，文山區的大樓華廈及公寓，都是租屋高CP值區。

台北市不動產仲介公會理事蘇金城表示，房價租金比愈高，表示該區房價與房租差距大，對房客來說購屋門檻高，建議租屋；房價租金比愈低，表示該區房價與房租差距小，對房客來說購屋門檻較低，購屋反而適合列入考慮。

在大樓華廈類，台北市租屋CP值以中正區51.5倍、文山區48.0倍與南港區的47.7倍為前三高，顯示最適合租屋；在公寓類，北投區35.9倍、文山區35.2倍、士林區為33.1倍，顯示這三區租屋CP值最高，租屋最划算。無論大樓華廈還是公寓，文山區都在前三名，十分適合租屋。

蘇金城指出，依照內政部實價登錄的資料推算，台北市租屋族最愛文山區，也是理所當然，無論是公寓住宅還是電梯住宅，房價租金比都相對較高，十分適合租屋。主因近10年文山區的集合大樓新建案不多，租屋市場還是以屋齡20年以上的老舊住宅為主，屋齡30年以上的住宅比例高達35.2%，住宅屋齡普遍偏高，因此租金相對較親民。

蘇金城指出，文山區的區位則是租屋一大優勢；信義快速道路、捷運文湖線分別在2005年及2011年全線通車，從文山區進入市區的交通成本相對低，未來還有環狀線南段連接新店、中永和及新莊等地，交通路網將更加完整，交通可及性時序上升中，居住便利，租屋或購屋都很適合。

在大樓、華廈部分，中正區房價租金比為51.5拔得頭籌，主要是因為中正區新建案相對已較多，平均成交房價較高，租金也是將近每坪2千元，因此房客CP值上到首位；公寓部分，北投區、文山區及士林區的房價相對低廉，月租金也遠低於全市公寓平均值，因此房客CP值居前三位。

蘇金城表示，雖然這些區域租金相對便宜，但是區位優勢深具未來潛力，市郊北投區、文山區及士林區，屋齡雖然高，但是舊屋都更後的增值十分值得等待，交通完善生活機能充足，屆時區域房價及租金勢必大幅提升。

華廈 租屋 公寓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙北五大換屋熱區曝！這區多貸一成 頭期款可少準備560萬元

全國高齡人口破兩成 北市居22縣市之冠、每4市民就有1老人

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

趙坤茂／租房陷阱多 自保不吃虧

相關新聞

遠東集團125億打造醫療園區

遠東集團生醫大投資，砸125億元打造板橋醫療園區。遠東集團與新北市政府昨（5）日簽約，該園區預計2028年8月動工、2032年完工營運，未來將與亞東醫院採雙院區整合經營，結合醫療、長照、智慧科技及社區健康服務，遠東集團新北生醫雙核心逐步成形。

兩大優勢勝出 北市文山區包辦大樓華廈、公寓租屋 CP 值前三名

台北市不動產仲介公會根據內政部實價登錄房價與租金資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。今年前八月，大樓、華廈類以中正區、文山區與南港區為租屋CP值前三名，公寓類則以北投區、文山區及士林區居前三名。由雙重比對得知，文山區的大樓華廈及公寓，都是租屋高CP值區。

遠東集團董事長徐旭東現身 不改幽默風格

遠東集團董事長徐旭東昨（5）日睽違一年多公開現身，出席板橋醫療園區簽約典禮，整體精神不錯，致詞超過十分鐘，也不改往日幽默風格，一講到醫療科技談興轉濃，甚至笑稱「可以一直講到晚上」。

環長：多元方式參與COP31

第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）預計11月9日至20日在土耳其舉行。環境部長彭啟明昨（5）日表示，台灣至今未收到COP31官方邀請函，這是長年面臨的情況，不過台灣在氣候行動上的努力，國際間相當肯定，COP31期間，我方仍會透過多元方式參與，讓國際社會看見台灣。

TLC關節炎藥 獨家授權日廠

生技新藥公司TLC-KY昨（5）日宣布，旗下台灣微脂體與日本臟器製藥株式會社簽訂獨家授權契約，日本臟器取得新藥TLC599在日本的獨家開發與商業化權利。 根據公告，雙方合約總金額最高達2.03億美元（約新台幣65億元），TLC並可享有高雙位數銷售權利金分潤。

雲品升級「幸福ALL IN」專案

面對台灣嚴峻的少子化與低結婚率挑戰，政府本月起延長勞工婚假、明年並規劃生育補助。雲品國際響應政策，集結君品Collection 旗下橫跨北中南12大婚宴據點，攜手20家頂尖婚禮品牌，推出全面升級的「幸福 ALL IN」婚宴桌數滿額禮專案，為提升社會結婚率與生育率盡心力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。