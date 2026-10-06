兩大優勢勝出 北市文山區包辦大樓華廈、公寓租屋 CP 值前三名

台北市不動產仲介公會根據內政部實價登錄房價與租金資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。今年前八月，大樓、華廈類以中正區、文山區與南港區為租屋CP值前三名，公寓類則以北投區、文山區及士林區居前三名。由雙重比對得知，文山區的大樓華廈及公寓，都是租屋高CP值區。

台北市不動產仲介公會理事蘇金城表示，房價租金比愈高，表示該區房價與房租差距大，對房客來說購屋門檻高，建議租屋；房價租金比愈低，表示該區房價與房租差距小，對房客來說購屋門檻較低，購屋反而適合列入考慮。

在大樓華廈類，台北市租屋CP值以中正區51.5倍、文山區48.0倍與南港區的47.7倍為前三高，顯示最適合租屋；在公寓類，北投區35.9倍、文山區35.2倍、士林區為33.1倍，顯示這三區租屋CP值最高，租屋最划算。無論大樓華廈還是公寓，文山區都在前三名，十分適合租屋。

蘇金城指出，依照內政部實價登錄的資料推算，台北市租屋族最愛文山區，也是理所當然，無論是公寓住宅還是電梯住宅，房價租金比都相對較高，十分適合租屋。主因近10年文山區的集合大樓新建案不多，租屋市場還是以屋齡20年以上的老舊住宅為主，屋齡30年以上的住宅比例高達35.2%，住宅屋齡普遍偏高，因此租金相對較親民。

蘇金城指出，文山區的區位則是租屋一大優勢；信義快速道路、捷運文湖線分別在2005年及2011年全線通車，從文山區進入市區的交通成本相對低，未來還有環狀線南段連接新店、中永和及新莊等地，交通路網將更加完整，交通可及性時序上升中，居住便利，租屋或購屋都很適合。

在大樓、華廈部分，中正區房價租金比為51.5拔得頭籌，主要是因為中正區新建案相對已較多，平均成交房價較高，租金也是將近每坪2千元，因此房客CP值上到首位；公寓部分，北投區、文山區及士林區的房價相對低廉，月租金也遠低於全市公寓平均值，因此房客CP值居前三位。

蘇金城表示，雖然這些區域租金相對便宜，但是區位優勢深具未來潛力，市郊北投區、文山區及士林區，屋齡雖然高，但是舊屋都更後的增值十分值得等待，交通完善生活機能充足，屆時區域房價及租金勢必大幅提升。