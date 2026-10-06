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環長：多元方式參與COP31

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）預計11月9日至20日在土耳其舉行。環境部長彭啟明昨（5）日表示，台灣至今未收到COP31官方邀請函，這是長年面臨的情況，不過台灣在氣候行動上的努力，國際間相當肯定，COP31期間，我方仍會透過多元方式參與，讓國際社會看見台灣。

彭啟明昨日出席「氣候變遷下的原民力量國際論壇」致詞時表示，台灣不是聯合國會員國，長年無法以官方締約方身分受邀參加COP，今年同樣沒有收到正式邀請函。

不過，彭啟明強調，雖然沒有官方邀請，台灣仍會遵循國際氣候公約的精神，持續參與國際氣候合作。他指出，台灣在氣候政策上的努力，其實國際社會都看得到，包括碳定價等相關作為，也逐漸獲得國際肯定。

彭啟明舉例，英國已承認台灣的碳費制度，而台灣目前也正推動總量管制及排放交易制度（ETS）的國際合作。他表示，COP31期間，除了台灣自己可以辦理更多國際合作會議，也會請環境部同仁及智庫參與、蒐集國際間最新的氣候政策與相關資訊。

他說，COP31就在下個月舉行，因此不必等到明年再做，而是希望「下個月就有一個機會」，把台灣目前推動的成果帶到COP31期間，透過相關平台讓參與COP31的國際人士了解台灣的氣候行動。

彭啟明指出，針對台灣推動的各項重大氣候政策，以及積極與國際減碳行動接軌的進展，環境部在COP31期間都會擴大對外說明，讓國際社會更清楚台灣目前的努力與進展。

他強調，即使台灣沒有官方身分參與COP31，仍會透過國際合作、會議及相關平台持續發聲，「希望國際社會可以看得到台灣」。

彭啟明 氣候變遷 土耳其

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