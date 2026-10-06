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遠東集團董事長徐旭東現身 不改幽默風格

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

遠東集團董事長徐旭東昨（5）日睽違一年多公開現身，出席板橋醫療園區簽約典禮，整體精神不錯，致詞超過十分鐘，也不改往日幽默風格，一講到醫療科技談興轉濃，甚至笑稱「可以一直講到晚上」。

徐旭東昨天在典禮現場不僅暢談醫院建築、醫療科技及板橋未來發展，講到興起時數度脫稿發揮，最後更暱稱新北市長侯友宜為「侯老大」，讓正式的簽約場合多了幾分輕鬆氣氛。

徐旭東上次公開露面是2025年5月22日出席遠東商銀股東會，昨日出席簽約典禮，兒子、遠東集團創新長徐國安，以及女兒、遠東新董事徐國梅也都到場，徐家成員共同出席，也顯示對這項醫療投資案的重視。

據悉，徐旭東此次高度重視板橋醫療園區，也親自參與規劃，從建築、動線、採光，到病人與家屬的使用體驗都納入考量，並融入智慧建築、數位醫療及韌性醫院概念。

徐旭東致詞一開場便透露，團隊在醫院設計上「花了很多時間」，並笑稱自己「對建築有點熱忱」。他說，每棟大樓都有長處與短處，醫院不能只考慮現在，更要思考長遠的需求。

久未公開露面的徐旭東一開講便收不住話題。從板橋的變化一路談到科技與未來醫療，他一度笑說，「我可以繼續講下去，我可以講到晚上」；整場致詞仍可見過去公開場合即興發揮的談話風格。

睽違公開場合逾一年，徐旭東重新亮相，不只受到媒體關注，從十多分鐘談話中對醫院設計細節如數家珍，到徐家二代到場陪同，也看得出這項醫療布局在遠東集團的分量。

徐旭東 侯友宜 板橋

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