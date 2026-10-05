蔡萬才台灣貢獻獎 基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由長期陪伴身心障礙者、推動自立生活的基督教門諾會花蓮黎明機構，以及致力傳承與創新台灣歌仔戲文化、走過近百年歲月的明華園戲劇總團獲獎，5日舉行贈獎典禮。「蔡萬才台灣貢獻獎」係蔡萬才家族為紀念富邦集團蔡萬才總裁一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立，自2015年起每兩年舉辦一次，表彰對台灣各領域具有具體成就與貢獻的個人或團體，進而將其熱愛並造福鄉土的情懷發揚光大，為台灣匯聚更多正向的力量。

基督教門諾會花蓮黎明機構深耕花蓮逾50年，以「以人為本、自立益人」為理念，長期投入身心障礙者及家庭的教育、生活照顧、就業與社區支持，陪伴身心障礙者發展能力、建立自立生活，並逐步走向社會參與，讓每一個生命都能被看見、被尊重。

明華園戲劇總團則深耕台灣歌仔戲近百年，歷經四代傳承，從民間廟口走向專業劇場、從台灣走向國際舞台，在扎實守護歌仔戲「唱、念、作、打」傳統藝術核心的同時，持續透過跨域合作與創新，拓展傳統藝術與當代社會的連結，讓珍貴的台灣文化在時代變遷中持續傳承與發展，面朝世界發聲。

富邦集團董事長蔡明忠表示，蔡萬才總裁生前念茲在茲希望規劃「台灣貢獻獎」，表揚對台灣有重大貢獻者；家族繼承其遺志，2015年首度設立「蔡萬才台灣貢獻獎」至今已有12年，期盼此一獎項實踐總裁「取之社會，回饋社會」的精神，並成為推動社會持續前進的正向力量。今年適逢富邦成立65周年，隨著富邦與台灣社會發展愈加緊密相連，更能體會蔡萬才總裁對土地的深厚情感與社會責任。未來富邦將持續傳揚這份精神，從金融本業出發，並持續投入教育、文化、體育及公益等領域，以具體行動回應社會需求與時代挑戰，陪伴台灣社會共好前行。

「蔡萬才台灣貢獻獎」採推薦提名制，每屆選出兩人(或組)得獎者，各贈壹仟萬元獎金，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻之個人或團體。獎項開辦以來，每屆都收到相當多的候選人提名，每位的事蹟都成就卓著，評選時都是一場令人難以取捨的挑戰。今年的兩組得主，基督教門諾會花蓮黎明機構是深植於台灣的長期陪伴與守護的力量，明華園戲劇總團則是台灣文化傳承與創新的力量，他們長期扎根台灣、默默耕耘，展現出對於台灣這塊土地的熱愛與奉獻，正是「蔡萬才台灣貢獻獎」所推崇的精神。

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎委員會」委員包括吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人林懷民、天下雜誌創辦人殷允芃、台積電創辦人張忠謀、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、畫家作家蔣勳等，評選出對台灣社會重大貢獻的得獎者。

代表基督教門諾會花蓮黎明機構領獎的呂信雄董事表示，50年來，黎明所做的多是平凡卻不易被看見的日常工作，此次獲獎不只是對機構的肯定，更是對長期陪伴身心障礙者的工作夥伴、家庭及社會支持者的肯定。在黎明機構裡，身心障礙者透過完善機制，從生活照顧中學會自立，成為有能力、有選擇，甚至能進一步為社會貢獻的人。展望下一個50年，黎明將持續從人的需要出發，提供不同人生階段所需的支持，也期盼社會將關懷轉化為實際行動，讓更多生命被看見、被尊重，走出屬於自己的道路。

代表明華園戲劇總團領獎的孫翠鳳表示，獲頒「蔡萬才台灣貢獻獎」，是對長期投入歌仔戲傳承與創新的肯定，也讓這項珍貴的台灣文化再次被看見。明華園時時刻刻不忘扎根與傳承，並用文化去療癒、照顧各層次的人，透過義演，腳步遍及監獄、弱勢團體，以文化教育傳達正面觀念達到好的成果，甚至遠至非洲為愛滋孤兒義演，讓世界偏遠角落也能一起體驗文化饗宴。面向創團100週年，明華園將持續守住歌仔戲傳統藝術根基，並透過跨域合作、教育、文化商品及IP開發，拓展文創與藝術發展的可能，讓歌仔戲走進更多年輕世代，延續台灣文化並走向國際舞台。