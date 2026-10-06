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TLC關節炎藥 獨家授權日廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
TLC-KY董事長洪基隆（右）與總經理葉志鴻。 聯合報系資料照
TLC-KY董事長洪基隆（右）與總經理葉志鴻。 聯合報系資料照

生技新藥公司TLC-KY昨（5）日宣布，旗下台灣微脂體與日本臟器製藥株式會社簽訂獨家授權契約，日本臟器取得新藥TLC599在日本的獨家開發與商業化權利。 根據公告，雙方合約總金額最高達2.03億美元（約新台幣65億元），TLC並可享有高雙位數銷售權利金分潤。

TLC599是利用TLC公司以專有BioSeizer脂質技術開發，用於治療膝骨關節炎疼痛的長效型關節腔注射劑，透過關節腔內注射，延長活性藥物成分於局部的釋放時間。TLC599目前於日本膝骨關節炎患者進行的二期藥物動力學試驗已完成收案，在日本及美國進行的三期多區域臨床試驗則持續推進。

TLC公司表示，膝骨關節炎主要因老化及其他因素造成膝關節軟骨退化，進而引起疼痛與身體功能下降。日本人口高齡化，使膝骨關節炎成為重要健康議題。日本大型人口世代研究顯示，40歲以上族群中，約62%女性及43%男性具有影像學可見的膝骨關節炎。

目前膝骨關節炎臨床治療方式，主要依患者症狀及疾病進展，採用非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）、玻尿酸關節腔內注射及手術等方式。日本臟器長期深耕疼痛治療，在骨科及疼痛管理領域從事藥品開發、製造及商業化，雙方將共同推進TLC599在日本的後續開發。

日本臟器社長暨執行長小西隆文表示，膝骨關節炎造成的疼痛及行動能力下降，可能影響患者日常生活，公司認為TLC599具有提供新治療選擇的潛力，未來將運用多年累積的經驗及醫療專業網絡，與TLC合作推進產品開發。

TLC執行長葉志鴻表示，此次合作是公司重要商業里程碑，也反映BioSeizer平台的臨床及商業潛力。日本臟器在日本具有商業基礎及疼痛管理專業，雙方將共同推進TLC599在日本市場的開發。

TLC表示，全球退化性關節炎市場預估2035至2036年將突破200億至250億美元，日本為全球高齡化程度較高的市場之一。據了解，除日本授權案外，TLC目前也針對TLC599與其他國際藥廠洽談合作。公司指出，日本約占全球市場10%，美國及歐洲則分別約占50%及30%，後續將持續推進其他主要市場的授權布局。

關節炎 契約 日本

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