雲品升級「幸福ALL IN」專案

面對台灣嚴峻的少子化與低結婚率挑戰，政府本月起延長勞工婚假、明年並規劃生育補助。雲品國際（2748）響應政策，集結君品Collection 旗下橫跨北中南12大婚宴據點，攜手20家頂尖婚禮品牌，推出全面升級的「幸福 ALL IN」婚宴桌數滿額禮專案，為提升社會結婚率與生育率盡心力。

雲品國際總經理丁原偉表示，在各國重金催生之際，雲品觀察到「不敢婚」才是少子化的根本源頭，結合一站式全包服務與首創的「累進贈禮」機制，提供涵蓋婚紗、鑽戒、婚攝至蜜月等12項頂級大禮包，總價值上看36萬元，實質減輕新人成家負擔。

丁原偉進一步指出，集團去年推出「神助攻」婚宴方案成功締造佳績，今年服務再深化，將串聯品牌數與禮品品類翻倍，以貼心且抗通膨的超值利多，為新人省下數十萬元的龐大開銷與比價心力。全新「幸福 ALL IN」方案目標將搶下1,500場次婚宴訂單。

有別於過往擇一即止的模式，「幸福 ALL IN」首創累進贈禮機制。新人下訂婚宴後，依據不同館別，每滿八桌或10桌即可任選一項好禮、滿20桌任選二項，依此類推。內容集結林莉婚紗LinLi Boutique、凡登男仕禮服、ALUXE亞立詩鑽戒、禮坊喜餅、SJ Wedding 婚攝、成家婚禮顧問、印卡讚，以及知名會場花藝等20家產業鏈龍頭；雲品更挹注自家頂級旅宿資源，將日月潭雲品溫泉酒店、了了礁溪或烏來蘇卡利漫活的蜜月住宿納入贈禮，部分館別更將經典「烤鴨三吃」融入婚宴菜單。

專案涵蓋雲品旗下12處風格各異的頂級宴會場域。八桌起享優惠的據點包括台北le beaujour芃卓、台中森邸與臺中市役所；10桌以上享優惠的據點則涵蓋台北君品酒店、頤品大飯店新莊、桃園皇家薇庭、台北維多麗亞酒店、台北茹曦酒店、淡水嘉廬、台中蘭克斯特、台中芳庭路壹號莊園及台南亞果薈。無論是五星飯店的奢華氣派、古蹟的優雅浪漫或戶外莊園的自然清新，皆能滿足新人對夢幻婚禮的想像。