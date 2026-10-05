賀！中華隊一箭射進亞運銅牌 亞昕集團以「隱形力量」實踐企業ESG

亞運賽場傳捷報！台灣射箭代表隊湯智鈞、林子翔、鄭祥輝在本屆亞運勇奪銅牌。獎牌背後除了選手多年苦練、教練團隊專業指導，更有來自家庭、隊職員、後勤支援、企業與社會大眾的長期陪伴。

亞昕（5213）集團總裁暨中華民國射箭協會理事長姚連地表示，射箭場上最關鍵的，往往不只是一瞬間的準度，而是長年累積、默默支撐選手走到最後一箭的「隱形力量」。

姚連地於今年接任中華民國射箭協會第14屆理事長，持續推動台灣射箭運動發展，盼從基層培訓、選手支持到國際競技，逐步厚植台灣射箭的整體實力。此次亞運射箭摘銅，不僅是選手突破自我的成果，也展現台灣射箭在長期培育與團隊合作下的韌性與競爭力。

亞昕集團指出，賽場上看得見的是選手拉弓、瞄準與放箭的瞬間；看不見的，則是日復一日的訓練、一次次修正，以及在關鍵時刻仍選擇相信自己的勇氣。這些不在鎂光燈下的堅持，正是成就獎牌的「隱形力量」，也與亞昕長期深耕品牌、支持運動、回饋社會的精神相互呼應。

姚連地表示：「台灣的射箭運動人口不多，卻能夠在各大國際賽拿到好成績，都要佩服這些優秀的選手。」亞昕集團始終相信，企業的價值不只在於蓋出一棟建築，更在於能否為家庭、城市與下一代留下值得信賴的生活環境。

因此，亞昕以「亞昕蓋房子，放心一輩子」的品牌承諾為核心，將守護家園的初衷延伸到運動推廣、環境保護、社區營造與急難救助，讓每一次投入都能回應真實的社會需求。

亞昕長期公益推動並非一次性的活動，而是從品牌內容、企業資源到地方需求的持續串聯。近期，亞昕以原創IP「六隻小豬」推出《小豬超級英雄蓋新家》公益套書，號召各界好友及企業共同響應。

該公益活動成功募得354萬元善款，並已全額捐贈台中市消防局，用實質行動守護市民的生命安全。亞昕更與「小青蛙劇團」跨界合作，將繪本故事改編成親子舞台劇，在各地接待中心巡迴演出，讓建築美學與結構安全知識在溫馨歡樂的氛圍中扎根。

除運動與急難救助外，亞昕也長期投入環境與社區公益。自2010年成立亞昕環境保護基金會並認養林口扶輪公園以來，至今已持續守護這座近8,000坪的城市綠地15年，累計投入9,600萬元；2026年再投入約1,600萬元啟動花園景觀改造工程，持續提升公園的生態多樣性、景觀品質與居民使用體驗。

在公園養護上，亞昕導入有機、友善環境的管理方式，並透過環境整理、設施增設、景觀升級與社區活動，讓扶輪公園不只是綠地，更成為林口居民共享的生活場域。

集團與基金會也持續揭露公園養護及社區活動投入，將公益成果、資源使用與社區影響透明化，落實ESG中的環境(E)、社會(S)與公司治理(G)。

亞昕集團表示，從射箭場上的專注，到消防第一線的守護，再到林口社區的綠地養護，這些看似不同的公益行動，其實都指向同一個品牌信念：把看不見的責任，做成看得見的長期承諾。

亞昕集團期待，這面亞運銅牌所代表的，不只是一次漂亮的射擊與一場精彩的比賽，更是一個關於相信、堅持與陪伴的故事。當企業、選手、政府、社區與社會大眾攜手同行，從每一次瞄準開始，將能共同射向更永續、更安全，也更值得期待的未來。

亞昕集團總裁姚連地於中華民國射箭協會第十四屆理事長交接典禮上致詞。圖／業者提供