賀！中華隊一箭射進亞運銅牌 亞昕集團以「隱形力量」實踐企業ESG
亞運賽場傳捷報！台灣射箭代表隊湯智鈞、林子翔、鄭祥輝在本屆亞運勇奪銅牌。獎牌背後除了選手多年苦練、教練團隊專業指導，更有來自家庭、隊職員、後勤支援、企業與社會大眾的長期陪伴。
亞昕（5213）集團總裁暨中華民國射箭協會理事長姚連地表示，射箭場上最關鍵的，往往不只是一瞬間的準度，而是長年累積、默默支撐選手走到最後一箭的「隱形力量」。
姚連地於今年接任中華民國射箭協會第14屆理事長，持續推動台灣射箭運動發展，盼從基層培訓、選手支持到國際競技，逐步厚植台灣射箭的整體實力。此次亞運射箭摘銅，不僅是選手突破自我的成果，也展現台灣射箭在長期培育與團隊合作下的韌性與競爭力。
亞昕集團指出，賽場上看得見的是選手拉弓、瞄準與放箭的瞬間；看不見的，則是日復一日的訓練、一次次修正，以及在關鍵時刻仍選擇相信自己的勇氣。這些不在鎂光燈下的堅持，正是成就獎牌的「隱形力量」，也與亞昕長期深耕品牌、支持運動、回饋社會的精神相互呼應。
姚連地表示：「台灣的射箭運動人口不多，卻能夠在各大國際賽拿到好成績，都要佩服這些優秀的選手。」亞昕集團始終相信，企業的價值不只在於蓋出一棟建築，更在於能否為家庭、城市與下一代留下值得信賴的生活環境。
因此，亞昕以「亞昕蓋房子，放心一輩子」的品牌承諾為核心，將守護家園的初衷延伸到運動推廣、環境保護、社區營造與急難救助，讓每一次投入都能回應真實的社會需求。
亞昕長期公益推動並非一次性的活動，而是從品牌內容、企業資源到地方需求的持續串聯。近期，亞昕以原創IP「六隻小豬」推出《小豬超級英雄蓋新家》公益套書，號召各界好友及企業共同響應。
該公益活動成功募得354萬元善款，並已全額捐贈台中市消防局，用實質行動守護市民的生命安全。亞昕更與「小青蛙劇團」跨界合作，將繪本故事改編成親子舞台劇，在各地接待中心巡迴演出，讓建築美學與結構安全知識在溫馨歡樂的氛圍中扎根。
除運動與急難救助外，亞昕也長期投入環境與社區公益。自2010年成立亞昕環境保護基金會並認養林口扶輪公園以來，至今已持續守護這座近8,000坪的城市綠地15年，累計投入9,600萬元；2026年再投入約1,600萬元啟動花園景觀改造工程，持續提升公園的生態多樣性、景觀品質與居民使用體驗。
在公園養護上，亞昕導入有機、友善環境的管理方式，並透過環境整理、設施增設、景觀升級與社區活動，讓扶輪公園不只是綠地，更成為林口居民共享的生活場域。
集團與基金會也持續揭露公園養護及社區活動投入，將公益成果、資源使用與社區影響透明化，落實ESG中的環境(E)、社會(S)與公司治理(G)。
亞昕集團表示，從射箭場上的專注，到消防第一線的守護，再到林口社區的綠地養護，這些看似不同的公益行動，其實都指向同一個品牌信念：把看不見的責任，做成看得見的長期承諾。
亞昕集團期待，這面亞運銅牌所代表的，不只是一次漂亮的射擊與一場精彩的比賽，更是一個關於相信、堅持與陪伴的故事。當企業、選手、政府、社區與社會大眾攜手同行，從每一次瞄準開始，將能共同射向更永續、更安全，也更值得期待的未來。
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