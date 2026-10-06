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智慧經營／兆豐期貨總經理黃世奎 價值服務 擺脫殺價紅海

經濟日報／ 盧宏奇
兆豐期貨總經理黃世奎表示，計劃申請兼營期貨經理事業，將策略產品量化交易模式，延伸至全委代操。記者蘇健忠／攝影
兆豐期貨總經理黃世奎表示，計劃申請兼營期貨經理事業，將策略產品量化交易模式，延伸至全委代操。記者蘇健忠／攝影

兆豐期貨總經理黃世奎指出，期貨經紀業務價格競爭激烈，兆豐期貨除積極優化核心系統、強化期顧服務，中長期策略規劃申請開辦期貨自營業務及兼營期貨經理事業，希望透過「提供有價值的服務」，在紅海市場中逆勢突圍。

順應期貨市場成長，加上掌握通路中高資產客群優勢及投信ETF規模擴增帶來的業務機會，兆豐期貨近一年來客戶保證金規模由70幾億元大幅攀升至250億元，在所有期貨商中成長幅度最高，同期間公司獲利年增率也高於同業水準。

出招突圍 強化期顧業務  

黃世奎出社會第一份工作是勤業眾信會計師事務所審計員，後來轉戰剛起步的期貨業，歷任凱基、永豐、元大等多家期貨商的管理、財務、自營、期顧、業務主管職務，更曾擔任日盛期貨總經理，資歷相當豐富且完整。

黃世奎上任後除維持團隊穩定外，並積極改善業務環境。新推出的兆期GO、兆期Pro、大戶系統等三大系統中，以兆期Pro最受矚目，讓一般投資人能從事與法人、大戶同樣的量化交易，降低策略交易門檻，提供系統化交易工具。

強化期顧服務方面，透過兆期Pro平台發揮策略交易及紀律執行優勢，提供降低投資情緒影響交易決策的量化交易投組服務，以價值型期顧服務取代經紀業務低價競爭。他認為，透過專業服務為客戶創造價值，將有助擺脫殺價競爭紅海。

為因應資本支出及提升風險調整後資本額（ANC），兆豐期貨近期現增兩次共募九億元，以強化市場競爭力及業規模，同時透過優化客戶保證金管理效率，及提升自有資金運用效率，以改善財務結構，並期超越年度財測獲利目標。

黃世奎說，中長期策略將針對期、現貨市場交易人，以創新專業提供全方位的期貨交易服務，透過諮詢建議與資產管理服務模式，滿足客戶資產配置與現貨避險需求，除現有期貨經紀、期貨顧問、證券IB業務，近期擬申請開辦期貨自營業務，提升獲利能力。

量化交易 擴及全委代操

未來更計劃申請兼營期貨經理事業，將策略產品量化交易模式，延伸至全委代操服務，以資產管理模式滿足客戶資產配置與避險的需求，發展成為提供全方位服務的綜合期貨商，扮演好兆豐期貨在兆豐金控體系下的功能性角色。

針對人才養成、訓練，主要藉由產學合作向下扎根及跨領域招募，例如擔任大學系所及財經社團講師，提早挖掘優秀潛力及數位科技人才，同時輔以跨部門輪調、考照、量化與數位交易訓練，加上具競爭力的獎酬機制、彈性工時等留才。

人工智慧（AI）時代到來，雖可大幅提升交易效率及風控能力，降低後台人力成本，但亦面對高昂建置成本及新型態資安風險。他表示，將以AI蒐集數據、研究員策略調研的「人機協同生成」報告方式因應，業務員則轉型期貨顧問，進行精準行銷。

展望未來，隨今年來期貨市場日均量年增逾40%，期交所預估全年總量將突破4億口再創新高，並走向商品設計「微型化」與「主題式」、盤後交易深化、法人機構參與度提升、量化交易等趨勢，黃世奎對於後市樂觀看待。

紅海 期貨 兆豐

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